Pappa Northug har ikke gitt opp gulldrømmen

Pappa John Northug reiser til Lahti med en gulldrøm - og fornyet respekt for sønnen Petter (31) etter en trøblete sesong.

– Jeg er alltid optimist til det motsatte bevist. Sprint er sprint. Petter kan gjøre det bra om han ikke har noen uhell. Jeg ser for meg at det kan gå bra, sier pappa John Northug til VG tirsdag.

Pappa Northug tror på nok et VM-gull, selv om eldstesønnen har fått en sesong spolert av overtrening etter en høydesamling.



– Kan det bli gull?

– Ja, som sagt, jeg er optimist. Vi får se, jeg er spent, men som sagt: Jeg er optimist, svarer pappa Northug.



Petter vil ha de beste i VM



Samtidig som VG snakket med pappa Northug tirsdag formiddag, testet Petter VM-løypa i Lahti. Han var i strålende humør og showet i kjent stil der han gikk rundt i trøya til svenske Teodor Peterson.

– Jeg så på en testøkt i Meråker før han reiste til Ötepää, den var bra. Det er en sesong som ikke har gått på skinner, men det har snudd seg før. Står han i finalen, da er det seks som har mulighet til å vinne, sier pappa Northug.

John Northug reiser til Lahti tirsdag kveld. Mamma May blir ikke med på den turen, men begge skal til Lahti for å se sønnen gå femmila neste søndag.

Og torsdag smeller det. Da er det klart for VMs første øvelse. Og det blir en av få ganger vi får se Petter Northug i VM, etter at han vraket seg selv fra troppen.

– Jeg mener Petter viste styrke ved å vrake seg selv. Ha så at det ble feil og viste sportsmanship. Han så at Hans Christer (Holund) er i superform, og ser at han hører med. Petter vil at de beste skal til VM, sier John Northug.

Stor respekt for sønnen

FAR OG SØNN: Petter og John (t.h.) Northug i comebacket på Sjusjøen i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han syns det er kjedelig at sønnen ble for ivrig i treningsarbeidet, men poengterer at sønnen alltid har pushet grenser – og at dem som ikke gjør det «alltid vil ende opp som nummer fem».

– Jeg vet hvilken jobb Petter har gjort. Jeg er stolt av den treningsinnsatsen han har gjort. Det er veldig små marginer her. Det er liten avstand fra suksess til fiasko. Kroppen begynte å bli så sterk, så drømte han seg bort på noen økter. I ettertid er det lett å si at vi burde stoppet han, sier pappa Northug og legger til:

– Han har vært irritert på seg selv. Men jeg syns han har taklet det fint. Jeg har stor respekt for at han har vært så dedikert.

Har lagt plan for femmila



Han forteller at sønnen har tenkt på OL i Pyeongchang neste år, men han tenker ikke på det nå.

– Petter har en plan for sprinten og han har lagt et løp mot femmila. Jeg tror på den også jeg. Så får vi se, og krysse fingrene, sier John Northug.

Mellom VM-sprinten og femmila som Northug går som tittelforsvarer skal pappa John følge Tomas og Even i skisporet, det blir turer til Nes Skianlegg, Åsen og Latvia for å nevne noe.

– Jeg er en reisende skipappa, sier John.

Neste stopp: Lahti.