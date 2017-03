LAHTI (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) forteller at vrakingen til stafettlaget var svært tøff. Hun mener det er hennes største nedtur gjennom karrieren.

– Som skiløper føles det som det (største nedtur) nå. Du har lyst til å legge skiene på hylla når du får sånne beskjeder og ikke ta de frem i det hele tatt. Jeg har fått mye støtte etterpå og så får jeg ser om jeg klarer å se fremover når jeg får sett større på det, sier Østberg til VG ved utøverhotellet i Vierumäki, en halvtimes kjøretur utenfor Lahti.

– Ikke drømt om



Inne i VM-byen kjemper lagvenninnene hennes for stafettgull. Østberg har til gode å gå stafett for Norge i mesterskap i løpet av karrieren. Hun har vel aldri vært nærmere enn i år ettersom Østberg gikk inn i mesterskapet som den nest beste løperen i verdenscupen bak Heidi Weng.

Etter et svakt VM så langt fikk hun beskjed om det heller ikke ble tilfelle denne gangen.

– Det er vel å lyve å si at jeg tok lett på det. Det var en tøff beskjed å få og ikke det jeg hadde drømt om før jeg kom hit til Lahti, sier Gjøvik-jenta.

Svake resultater



Hun står bokført med en kvartfinale på sprinten for en uke siden. Deretter ble det kun en 19. plass på 15 kilometer med skibytte to dager senere. Da uttaket til lagsprinten søndag ble offentliggjort var det også uten Østbergs navn. I stedet var det Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla som gikk Norge inn til gull.

Da 26-åringen fikk mulighet til å revansjere seg på 10 kilometer individuell start tirsdag for to dager siden ville det seg ikke helt da heller. Østberg gikk inn til en åttendeplass.

Har ingen svar



Resultatmessig bedring, men fortsatt et godt stykke bak både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng.

Med Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Fallas dominans ellers endte det med en stafett uten en representant fra Gjøvik skiklubb. Østberg mener det er et godt spørsmål hvorfor hun ikke har fått det til i VM, men resten av sesongen før mesterskapstart.

– Jeg har hatt min beste sesong som skiløper egentlig. Og toppnivået jeg har vist på enkelte renn er det beste jeg har prestert noen gang. Men jeg har ikke fått det ut her i VM. Det var målet mitt før sesongen. Det var her jeg hadde lyst til å gå så fort som mulig. Så har jeg ikke rukket å få evaluert det nok enda. Å få et svar med to streker under, sier Østberg.

