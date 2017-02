Østberg til idrettspsykolog etter «svakeste periode på flere år»

LAHTI (VG) Olympiatoppen-psykolog Britt Tajet Foxell har blitt en viktig samtalepartner for Ingvild Flugstad Østberg (26). Selvtilliten har fått seg en skikkelig «trøkk»etter en blytung start på VM.

– Jeg prøver så godt jeg kan å jobbe med det (selvtilliten) – både selv og med hjelp av Brit (Tajet-Foxell) – med å få trua på meg selv. Jeg vet jeg har det i meg, og den treningen jeg har gjort forsvinner ikke over natten, sier Østberg, før hun fortsetter:

– Jeg kan gå bra på ski på mine beste dager. Det er ikke noe artig å ha sine svakeste løp på flere år når du kommer til VM. Men det er mange – både laget og andre – som «backer», støtter og har trua på meg. Da må jeg ha troen selv også, sier Gjøvik-jenta på podiet hvor både hun, Heidi Weng, Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir presentert som 10 kilometer-laget på tirsdag.

– Går på med nytt mot



Inn mot årets mesterskap var Østberg en soleklar medaljekandidat på de aller fleste distanser. Bare Heidi Weng hadde flere verdenscuppoeng blant den internasjonale langrennseliten. Skuffelsen var til å spore da sprintprologen og den påfølgende kvartfinalen gikk dårlig. Det ble ikke bedre da Østberg stilte på 15 kilometeren med skibytte lørdag.

Østberg ble nummer 19. Det var over to minutter opp til gullvinner Bjørgen. Overfor VG vraket hun seg selv til søndagens lagsprint hvor Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla vant gjeveste medaljer.

På spørsmål om hun har analysert hva som har gått galt, og hva det har å si å snakke med en idrettspsykolog nå, svarer Østberg følgende.

– Det er en balansegang mellom å ta tak i det som har vært – og hvor mye man skal legge i dét og gå i dybden – når det er løp som kommer fremover. Det er nok en kombinasjon av flere ting, men det har stor betydning å fokusere på de styrkene jeg har og de gode løpene jeg har gjort, for å rette fokuset mot det som kommer. Det gjelder å gjøre en bra jobb på alle områder. Jeg går på med nytt mot, sier Østberg.

– Langt unna



NRK-ekspert Fredrik Aukland er ikke overrasket over at Østberg er med på 10 kilometer-laget. Han er glad for at hun går. Aukland mener det viser at hun er motivert, selv om det har gått dårlig så langt.

– Hun virker rolig, men det er klart, hun er nok skuffet over egne prestasjoner. Ingvild er en type som skal kjempe om medaljer, og per dags dato har hun vært langt, langt unna, sier Aukland, som ikke vil legge så mye i Flugstad Østbergs psykologbesøk.

– Den mentale hjelpen der får også Marit Bjørgen, som får toppresultater her. Det får de uavhengig om det går bra eller dårlig, sier NRK-eksperten.

Blandede forventninger



10 kilometeren med individuell start er nest siste sjanse til å ta en individuell medalje under verdensmesterskapet. Nå venter en ny utfordring i Lahti-løypene. Det er nest siste sjanse til å vinne en individuell medalje.

– Det er litt sånn blandet slik ting har gått nå, sier Østberg om forventningene til morgendagen.

– Men det er klart jeg har lyst til å prøve å gå bra på ski, fokusere på meg selv og gjøre alt riktig for å gå fortest mulig. Så får resultatet bli som det blir. Jeg vil gå bra på ski i hvert fall, sier 26-åringen.