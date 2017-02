LAHTI (VG) Tre jenter kjemper om to plasser på det norske stafettlaget. Hvem skal vrakes: Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen eller Ingvild Flugstad Østberg?

Heidi Weng (25) og Marit Bjørgen (36) går etter alt å dømme de to siste etappene – begge i skøyting – når jentene skal gå stafett torsdag.

Men akkurat nå fremstår det åpent om de ti første klassisk-etappene. Dobbelt verdensmester Maiken Caspersen Falla kan komme til å bli vraket.

– Det hadde vært enklere å ta ut laget om Ingvild hadde gått fortere, innrømmer kvinnetrener Roar Hjelmeset.

Falla og Jacobsen med medalje



• Ingvild Flugstad Østberg (26) ble nummer åtte, drøyt halvannet minutt etter seirende Bjørgen. Men hun har vært glimrende tidligere denne vinteren og ligger som nummer to i verdenscupen totalt.

• Maiken Caspersen Falla (26) vant først sprinten, så gull på sprintstafett sammen med Heidi Weng (25). Hun er i kanonform.

• Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) har tydeligvis funnet formen og tok en sterk bronsemedalje på 10 km klassisk. Det ville være merkverdig om hun skulle vrakes til stafetten, selv om hun ikke har prestert tidligere i vinter.

Saken fortsetter under videovinduet.

– Ikke bare VM som avgjør



– Som dere vet har jeg vanvittig lyst til å gå stafetten, sier Ingvild Flugstad Østberg i møte med norske journalister i intervjusonen i Lahti.

Hun har trolig vært selskreven på øvelsen helt frem til VM. Her i Lahti har et imidlertid ikke gått etter planen. Hun understreker at de andre «har vist form», men bedyrer at hun selv befinner seg på stigende kurve.

Hun vet svært godt at både Falla og Uhrenholdt Jacobsen har tatt medalje.

– Og det har ikke jeg. Men det er ikke bare VM som avgjør hvem som skal gå stafett. Samtidig er det viktig å vise hva du er god for når det gjelder, det har de andre gjort bedre enn meg, sier hun ærlig og oppriktig og legger til at hun «bare har sykt lyst til å gå».

Saken fortsetter under videovinduet.





Jacobsen føler hun brukte muligheten



Trener Hjelmeset forteller at jentene ikke har fått beskjed om hvem av dem som skal gå. Og at ingen har «meldt seg ut» frivillig. Alle har lyst, sier han.

Det gjelder også Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som var med på gull-laget for to år siden. Med dagens prestasjon har trolig Heming-jenta sikret seg plass.

– Er du inne på stafettlaget nå?

– Det må du spørre Roar om. Jeg tar ikke ut lag og har ikke hørt at det er tatt ut enda. Det er de som må bruke hjernecellene og tenke på det, det slipper jeg heldigvis, sier Jacobsen.

– Men jeg håper jo det. Men man skal ikke ta noe for gitt. Det var ikke selvsagt at jeg skulle gå i dag heller. Jeg satte pris på muligheten jeg fikk, og føler jeg gjorde mye ut av den.

– Når får dere vite laget?

– Vi får vel vite det i løpet av dagen eller tidlig onsdag.

Offentlig blir det derimot ikke før kl. 18.00 onsdag.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal gi motstanderne noen fordel ved at de skal kunne sette opp sine lag ut fra vårt lag, sier Roar Hjelmeset.

Derimot er Sverige-trener Ole Morten Iversen klar på at han kommer til å sette Stina Nilsson på siste etappe, selv om hun har vært middelmådig til nå i VM.