Nytt VM-sølv til Sundby: – Det er alltid en eller annen som lurer ham for gullet

LAHTI/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) jaktet sitt aller første individuelle VM-gull, men nok en gang ble han snytt i forsøket. Finske Iivo Niskanen (25) sendte Sundby ned på sølvplass med et kanonløp - Niklas Dyrhaug (29) klinket til med VM-bronse.

– Det er alltid en eller annen som lurer ham for gullet, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om Sundby.

Aldri tidligere har Martin Johnsrud Sundby tatt individielt VM-gull. I dag hadde han en gyllen mulighet, på klisterføre i de finske skogene - men 32-åringen hadde på forhånd spådd at Niskanen ville bli en enormt sterk utfordrer i gullkampen.

Det fikk Sundby helt rett i. Niskanen skrudde opp et tempo fra første stavtak som sørget for at han parkerte konkurrentene gjennom samtlige 15 kilometer, og Sundby hadde ikke krefter til å svare.

– Det er Bjørgen-klasse over dette. En slik differanse i herreklassen er meget sjelden, uttalte Thomas Alsgaard i VGTVs studio.

Da Niskanen kom inn på oppløpet ble han møtt av et enormt jubelbrøl, og taktfaste rop: «Iivo, Iivo, Iivo».

– Jeg lurte i mange år om jeg kom til å bli like god som Mika Myllylä. Og i dag lyktes det, sa Niskanen etter å ha blitt verdensmester.



Sundby tok til slutt sølvmedaljen, og den som tok bronsemedaljen var Niklas Dyrhaug. Han knivet med Alexander Bessmertnykh om tredjeplassen, men en sterk avslutning sendte Dyrhaug foran.

Dermed kunne løperen som ble vraket til tremila tidligere i mesterskapet krysse målstreken til sin første individuelle VM-medalje noensinne.

VG LIVE: Slik var 15 kilometeren

Tøffe forhold



Sundby måtte finne seg i favorittstempelet foran dagens 15 kilometer, ikke minst siden han vant «generalprøven» på distansen i Otepää i forkant av VM. Forholdene i Lahti i dag var meldt ganske identiske med føret i Otepää, det var rett og slett klisterføre i de finske skogene.

– Det byr på utfordringer. Det blir vanskeligere å gå og det favoriserer de som går bra på ski - og det gjør de norske løperne, sa Pål Golberg i VGTVs studio.

Første nordmann ut var en av de store utfordrerne til både gull og medaljer - Johannes Høsflot Klæbo. 20-åringen, som tok bronse på sprinten forrige uke, åpnet langt fra forsiktig og tok ledelsen greit ved første passering.

Mens Klæbo slukte de første kilometerne på VM-arenaen, startet de øvrige langrennskanonene bak ham. Blant dem det store hjemmehåpet, Iivo Niskanen, som tok andreplassen bak Sundby i Otepää.

Både Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug åpnet knallsterkt, og da Sundby passerte åpningspunktet, hadde Norge samtlige løpere blant de seks beste løperne.

– Dette kommer til å bli et rotterace, slo Golberg fast.

Finsk skremmeskudd



Det fikk VGs ekspert for dagen helt rett i. Da Niskanen passerte ved 4,7 sekunder ble det tydelig at det kom til å bli beintøft å ta finnen - han hadde utklasset samlige som hadde passert foran ham, også de norske - dermed var det Sundby det knyttet seg størst spenning til.

– Dette er voldsomt. Dette er det bare en mann som kan straffe. Nå fikk jeg gåsehud, uttalte Golberg.

Sundby passerte 11,4 sekunder bak Niskanen, og gullhåpet levde for fullt for 32-åringen. Men han ville bli nødt til å grave dypt for å ta igjen finnen.

I VGTVs studio spådde Thomas Alsgaard at gullkampen ville stå mellom Sundby og Niskanen. Ved 9,5 kilometer luktet det fryktelig svidd av Niskanen, og da Sundby kom opp til samme punkt var han 25,3 sekunder bak.

Det eneste som kunne gi Sundby gullet, var en monsteravslutning på de siste fem kilometerne. Men det finske hjemmehåpet så ikke ut til å slakke av på farten, og det ble etterhvert fryktelig langt opp for nordmannen.

På de siste kilometerne ble det klart - Sundby greide ikke å hente inn igjen den finske overmakten, og Lahti-publikummet kunne juble for VM-gull til en av sine egne.

Sundby trygget sølvmedaljen foran Dyrhaug.

VG oppdaterer saken!