Northug varsler endringer i teamet sitt

Northug går til angrep mot landslagssjefens Johaug-uttalelser

LAHTI (VG) Petter Northug (31) sier Vidar Løfshus kan være verst i klassen i mediehåndtering - og at uttalelser om at mediene hadde skylden for at Therese Johaug ble dopingtatt, er et samtaleemne blant løperne.