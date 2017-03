LAHTI/OSLO (VG) Alex Harvey (28) spurtet inn til kanadisk seier på femmila. Dermed drar Norge fra VM uten et individuelt distanse-gull på herresiden for første gang på 22 år.

– Det er skandale. Det er for dårlig. Vi som langrennsnasjon bør vinne minst ett individuelt gull. Det er det ingen tvil om, sier Petter Northug til VG.

Etter den avsluttende VM-distansen er tallene klare: Norge har tatt syv gull i Lahti. Seks av dem har kvinnene stått for, mens herrene triumferte på stafetten.

Gullfangsten er den svakeste siden 2009, da det ble fem medaljer av den edleste valøren i tsjekkiske Liberec. Syv gull er fire færre enn det de norske langrennsutøverne tok i Falun for to år siden. 18 medaljer totalt sett er også den svakeste uttellingen siden 2009. Norge sanket 20 medaljer i 2015, 19 i 2013 og 20 i 2011.

Ikke siden VM i kanadiske Thunder Bay i 1995 har et norsk herrelag dratt fra et verdensmesterskap uten et individuelt gull på distanse.

Northug som redningsmann

Northug er den eneste nordmannen som har tatt et individuelt VM-gull på distanse siden Odd-Bjørn Hjelmeset vant femmila i Sapporo i 2007.

I de fem foregående mesterskapene har trønderen vært redningsmannen. Det mener Northug han ville vært også i år hvis det ikke hadde vært for problemene tidligere i sesongen.

– Jeg hadde tatt rubbel og bit om jeg hadde vært i form. Som regel i et VM ser man at det er fire forskjellige vinnere, bortsett fra når jeg er i form. Vi bør ta sprinten eller femmila. Det hører med, sier Northug.

Skuffet Sundby

Martin Johnsrud Sundby forsøkte å rykke i de to siste bakkene før mål, men klarte ikke å riste av seg hverken Alex Harvey, russiske Sergej Ustjugov eller finske Matti Heikkinen.

På oppløpet var nordmannen sjanseløs i spurten. Kanadiske Harvey var aller raskest og tok gull, mens Ustjugov tok sølvet og Heikkinen bronsen. Sundby ble nummer fem, bak britiske Andrew Musgrave.

– Det blir en kamp om posisjoner hele veien. Vi er 35 mann som knuffer og dytter hele veien. Jeg velger den løsningen som jeg håper kommer til å gi meg gullet til slutt. Jeg går inn i det med hud og hår, og ser meg ikke tilbake. Jeg håper jeg skal greie å få noen meter, men det lykkes ikke, sier Johnsrud Sundby til VG.

– Jeg måtte ha et kvarter for meg selv inne i bua og gå gjennom løpet, for å rekapitulere det som skjedde. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort annerledes. Jeg går alt jeg kan de siste kilometerne, men jeg får det ikke til.

Norsk nedtur

For Norge endte VMs siste distanse dermed med en skuffelse. Mens Johnsrud Sundby havnet på femteplass, ble Sjur Røthe nummer seks, Northug nummer åtte, Hans Christer Holund endte på 10.-plass og Anders Gløersen ble nummer 11.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland oppsummerer løpet slik:

– Det ble en rask femmil på et godt føre. Det var hardt og høy hastighet. Jeg synes gutta gjorde en god innsats, de er i posisjon hele tiden. De støter og herjer på med feltet. Martin leder an, men har to av de beste avslutterne i verden på bakskiene. Da blir det dessverre ikke medalje i dag. Han får et lite feilskjær også, og mister fart ut av svingen, sier Hetland til VG.

Den norske planen

To av de fem norske løperne hadde fått i oppgave å være temposettere tidlig på 50-kilometeren. Først akselererte Gløersen på et vis som på et tidspunkt ga ham en over 20 sekunder stor luke ned til hovedfeltet.

Etter at 30-åringen ble kjørt inn, gikk Holund i front for å forsøke å riste av noen av nordmennenes argeste konkurrenter.

Men et hardt føre gjorde at femmilsreisen kostet mindre krefter enn normalt, noe som førte til at 23 mann fremdeles var samlet da det gjensto 15 kilometer.

– Dette ble spennende. Jeg følte jeg var i riktig posisjon med fem kilometer igjen, men med halvannen kilometer igjen så lystret ikke beina. Jeg takler ikke å spurte ordentlig etter fem mil. Det er litt kjedelig. Det kostet nok litt det stuntet i starten, forteller Gløersen til VG.

– Vi hadde vårt beste spurter i Northug litt lenger bak, burde man ventet på ham?

– Hadde ikke vi gått, hadde vel noen andre gått, så det hadde nok ikke hjulpet.

KANADISK GULLJUBEL: Alex Harvey brølte av glede etter å ha vunnet femmila. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Sundbys forsøk

Med 35 kilometer tilbakelagt, skøytet Martin Johnsrud Sundby (32) seg for første gang frem i tet. Fra en posisjon foran russiske Sergej Ustjugov satte 32-åringen opp en fart som gjorde at feltet begynte å slå sprekker.

Etter bare 1000 meter hadde Petter Northug tapt over 12 sekunder, uten at han ga opp av den grunn.

I stedet kjempet Northug seg tilbake i ledergruppen, før Johnsrud Sundby forsto at han måtte vente med å angripe.

Håpet til Johnsrud Sundby var å rykke halvannen kilometer før mål. I en ren spurt visste Røa-løperen at han trolig ville være sjanseløs.

– Jeg visste at hvis jeg kom inn i den siste svingen som nummer to, så ville jeg ha muligheten. Dette er mitt livs beste løp. Det er utrolig, sier gullvinner Harvey i et intervju med Det internasjonale skiforbundet.

Northug øynet muligheten

Et oppgjør mann mot mann på oppløpet ville derimot passe Northug perfekt. På lignende måte som under gull-løpet på samme distanse i Falun-VM for to år siden, manøvrerte 31-åringen seg derfor fremover i feltet mot slutten.

Men da Johnsud Sundby satte opp farten i de to siste bakken, ble tempoet for høyt for Northug.

Resultater:

1. Alex Harvey (Kanada). 2. Sergej Ustjugov (Russland). 3. Matti Heikkinen (Finland). 4. Andrew Musgrave (Storbritannia). 5. Martin Johnsrud Sundby. 6. Sjur Røthe. 7. Dario Cologna (Sveits). 8. Petter Northug. 9. Maurice Manificat (Frankrike). 10. Hans Christer Holund. 11. Anders Gløersen.