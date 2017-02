LAHTI (VG) Petter Northug (31) advarer de andre norske langrennsgutta mot «bjørnen fra Sibir». Skistjernen ble nemlig forundret over Sergej Ustjugov (24) sitt tenningsnivå før lørdagens tremil med skibytte.

Northug kunne nemlig overfor norske og svenske medier rapportere om en vill Ustjugov bak scenen kort tid før medaljeseremonien startet i VM-byen fredag kveld.

Russeren tok sølvet på sprinten, skulle få sin heder på scenen fredag kveld, men virket allerede nå ha ha peilet fokuset inn på neste medaljemulighet.

– Det er spesielt. Han dro jo bare og småjogget bak scenen her. Han så fryktelig tent ut før løpet i morgen. Jeg tror han bare vil gå skirenn. Han hadde drap i øynene, sier Northug smilende, og tenker på at den 24 år gamle utøveren fra Sibir stiller på startstreken til lørdagens 30 kilometer med skibytte.

Tør ikke se Northug i øynene



Det blir ikke noe møte mellom de to profilene før en eventuell femmil på VMs avsluttende dag. Men torsdag fikk Northug anledning til å slå russeren i kvartfinalen i konkurransen. Det klarte han med en velkjent fartsakselerasjon på oppløpet. Ustjugov ble parkert.

At superduellen mellom de to uteblir med det første plager Northug.

– Den eneste han ikke tør å se i øyene er meg. Det virker som han har respekt. Jeg skulle gjerne vært i form og hatt ny duell med ham, sier 31-åringen.

Northug hamret også løs mot svenske Calle Halfvarsson. Se klippet av det under.

– Nesten så han går ned på kne



Northug mener han har fått et overtak på russeren. Likevel har også han fått med seg at Ustjugov har omtalt Mosvik-ekspressen i en respektfull tone når en journalist påpeker dét.

– Jeg merket det på holdningen hans. Han er typisk russer. Det er nesten så han går ned på kne, jeg liker holdningen til Ustjugov, sier Northug og smiler bredt igjen.

Nå bærer et rett hjem til Norge. Kanskje skal han gå Norgescup på Nannestad søndag. Deretter venter trening. Northug sier selv at han ankommer VM-byen igjen torsdag eller fredag. Da har han noen dager på å forberede seg til femmila søndag om en drøy uke.

Kalte diplom for «tegning»



Selv om han var i godt humør i møtet med pressen fredag kveld, var ikke Northug spesielt begeistret for at han - som femtemann i sprintfinalen - var nødt til å delta på premieseremonien. I tillegg fikk han en noe uvant påskjønnelse fra arrangøren.

– Jeg fikk et slags diplom som du får hvis du deltar på et arrangement. Det er spesielt. En premieseremoni burde vært for nummer én, to og tre. Jeg skjønner ikke hvorfor fire, fem og seks trenger å stå der. Vi ser jo bare dumme ut, konkluderer Northug,.

– Er det irriterende at du må være her i dag?

– Ja, jeg mener man kan hedre de som tar medalje. De fortjener hyllesten og så kan vi få «tegningene» i posten, sier Northug med et bredt smil om munnen.