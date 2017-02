Northug og Klæbo spurtslått i semifinalen – må ha hjelp for å gå videre

LAHTI/OSLO (VG) Petter Northug var overlegen i kvartfinalen, men både 31-åringen og Johannes Høsflot Klæbo (20) er avhengig av å gå videre på tid fra semifinalen etter å ha blitt henholdsvis nummer fire og tre i sitt heat.

Federico Pellegrino vant et eksepsjonelt sterkt semifinaleheat foran Sergej Ustjugov, Johannes Høsflot Klæbo, Petter Northug, Calle Halfvarsson og Jovian Hediger.

Det betyr at de to nordmennene må håpe at tidene er gode nok til å gå videre til finalen. I den andre semifinalen går Emil Iversen og Finn-Hågen Krogh.

Sesongbeste

– Petter er en annen mann enn han var forrige helg. Han hadde ikke slått meg der sist uke. Men sånn er det, sier Bjørnestad Skar til NRK etter å ha blitt utklasset i kvartfinalen av Northug.

Det er bare noen dager siden 31-åringen vraket seg selv fra den norske VM-troppen, men som regjerende verdensmester kunne Northug likevel stille på torsdagens sprint – og på femmila neste helg.

Etter å ha berget seg videre fra prologen med et nødskrik, vant Northug kvartfinalen på overlegent vis. I et dramatisk heat, hvor Ustjugov gikk tidlig i bakken, lekte Northug seg i spurten.

Etter å ha slitt stort hele sesongen, er trønderen i tilsynelatende bedre form enn på lang tid. Det satte ham i posisjon til å forsvare sprintgullet fra Falun-VM i 2015.

Ustjugovs kjæreste forteller imidlertid til VG at hun håper russeren forsvarer nasjonens ære etter utestengelsen av seks av landets langrennsutøvere i kjølvannet av McLaren-rapporten.

– Jeg håper at Sergej vinner etter at våre løpere ble utestengt, sier Ustjugovs kjæreste Jelena Soboleva til VG

Fire nordmenn videre

Johannes Høsflot Klæbo, Finn-Hågen Krogh og Emil Iversen tok seg også videre fra sine kvartfinaler.

Høsflot Klæbo ble nummer to i sitt heat, bak italienske Federico Pellegrino. Bare Bjørnestad Skar røk ut av de norske.

I VGTVs studio er ekspertene Pål Golberg og Thomas Alsgaard imponert over de norske gutta. Duoen mener blant annet at prestasjonene til Høsflot Klæbo er revolusjonerende.

– Han har en måte og gå på ski på som jeg ikke har sett noen andre gjør, sier Golberg.

– Det kommer løpere som gjør ekstraordinære ting. Man tror ikke noen kan gjøre det bedre, men så kommer det noen nye. Northug kommer, Nikita Krjukov kommer, men så kommer Klæbo, supplerer Alsgaard.

Kvartfinale-resultater:

Heat 1:

1. Petter Northug. 2. Sergej Ustjugov. 3. Sindre Bjørnestad Skar. 4. Oskar Svensson. 5. Roman Furger. 6. Aleksander Bolsjunov

Heat 2:

1. Federico Pellegrino. 2. Johannes Høsflot Klæbo. 3. Richard Jouve. 4. Sebastian Eisenlauer. 5. Teodor Peterson. 6. Simeon Hamilton

Heat 3:

1. Calle Halfvarsson. 2. Maciej Starega. 3. Lucas Chavanat. 4. Anton Gafarov. 5. Andrew Young. 6. Matias Strandvall.

Heat 4:

1. Finn Hågen Krogh. 2. Ristomatti Hakola. 3. Martti Jylhä (videre på tid). 4. Jovian Hediger (videre på tid). 5. Andrew Newell. 6. Renaud Jay.

Heat 5:

1. Emil Iversen. 2. Alex Harvey. 3. Gleb Retivykh. 4. Dominik Baldauf. 5. Hiroyuki Miyazawa. 6. Anssi Pentsinen