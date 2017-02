Northug mener Klæbo bommet med taktikkvalget – bronsevinneren er uenig

LAHTI (VG) Petter Northug (31) mener at Johannes Høsflot Klæbo (20) burde ha prøvd å ta Federico Pellegrino (26) og Sergej Ustjugov (24) i den siste bakken.

Klæbo er ikke enig med langrennsveteranen i det.

Trønderen måtte se seg slått i spurten og tok bronse, mens italieneren kunne juble for VM-gull foran russeren.

– Du så at Klæbo var sterk, men han hadde ikke Pellegrino-Ustjugov-giret, sier Northug etter å ha blitt nummer fem i VM-finalen.

– Men Johannes er en type som burde ha gjort det i siste bakken. Han klarer ikke å ta Pellegrino og Ustjugov på oppløpet. Han har ikke 80 kilo å sette seg ned i hockey med, sier Petter Northug, som tar seg god tid i intervjusonen. Han skal trolig ikke i aksjon igjen i VM før femmila neste søndag.

Konfrontert med Northugs uttalelse reagerer Johannes Høsflot Klæbo slik i møtet med norske journalister etter den offisielle pressekonferansen;

– Pellegrino kom på innsiden i bakken, slik at jeg ble liggende som nummer tre. Og de gutta går fort, så det er ikke bare å sette rumpa litt bakpå og gå forbi dem.

– Jeg lærte i kvartfinalen og semifinalen at det ikke lønte seg å kjøre først ned bakken. Derfor håpet jeg at det holdt å være nummer tre inn på stadion. Men jeg bommet litt i den siste svingen, og de er sterke i oppløpet. Det er ikke bare å leke med dem, sier den 20 år gamle VM-debutanten.

– Johannes ergrer seg nok over at Pellegrino tok han på inneren, sier sprinttrener Arild Monsen – og det er Klæbo enig i. Bronsevinneren sier:

– Ja, det irriterer meg. Jeg kan ikke skylde på noen, men han (Pellegrino) har vært lenge i gamet og er ekstremt flink på den biten. Han tok meg på inneren både i kvartfinalen og semifinalen, og så trodde jeg at jeg skulle berge meg i finalen – men så kom han faktisk stakende på siden av meg.

Bronsevinneren er voldsomt imponert av den ferske verdensmesteren i sprint:

– Det er bare å sette seg ned og analysere og lære av han.

Den internasjonale pressekonferansen ble en merkelig affære. Johannes Høsflot Klæbo satt på den ene siden av bordet og så ut som om han var med i sin egen begravelse. På motsatt side var Sergej Ustjugov enda mer skuffet.

– Når du kommer i mål, rett bak gullet, så er det tøft, sier Klæbo.

– Men jeg er ikke så skuffet. Egentlig er jeg veldig fornøyd med 3. plass. Særlig når jeg får summet meg litt. Det er tross alt den første dagen i mitt første mesterskap. Jeg føler at jeg har innfridd bra, sier bronsevinneren – og trekker så vidt på smilebåndet.

Han innrømmer at han var nervøs for VM-debuten.

– Jeg måtte trene to ganger i morges, fordi jeg var så nervøs, forteller han til journalister som plutselig har vid åpne øyne.

– Det var tøft at vi skulle gå så sent på dagen. Det er annerledes når vi går tidlig på dagen. Det å være nervøs er ofte et godt tegn, men jeg sto på rommet og trippet fordi det var så sen start. Jeg var ute og gikk rolig. Skøyting. To økter mellom klokka ni og ett. Og jeg var tidlig klar til å sette meg i bilen og dra til stadion.

Han våknet ikke så veldig tidlig, men av erfaring vet Klæbo at han blir daff hvis han sover lenge. Søndag skal han gå i teamsprinten, og han tror det blir sammen med Emil Iversen.

– Etter som Finn Hågen Krogh går tremila lørdag, blir det kanskje Emil, sier Klæbo, og fastslår at han hadde topp ski hele dagen.

– Er du overrasket over at Petter Northug kom til finalen?

– Men, men både han og jeg tok oss til finalen som lucky losers, så vi var nok litt heldige. Men jeg er ikke overrasket, sier Klæbo, og sier dette om at Northug ikke er aktuell for stafetten (fordi han nå ikke er en del av Norges 12-mannstropp):

– Petter kjenner kroppen sin godt, og han har helt sikkert funnet ut hva som er best. Hvis han mener at han ikke er i stand til å kjempe om medalje, stiller ikke Petter til start.