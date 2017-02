OTEPÄÄ (VG) Tross stavbrekk og tidlig exit i Otepää stråler Petter Northug (31) foran torsdagens VM-sprint i Lahti.

– Jeg tror på gull i VM, ellers hadde jeg ikke vært her, sier han i møte med norske journalister i Estland.

Northug har latt skjegget gro, han er rolig, han koser seg i den baltiske sola og lar seg ikke stresse av at han måtte si takk for seg i kvartfinalen etter et stavbrekk helt i starten, akkurat som Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg er en av favorittene hvis jeg har dagen, og det er litt fastere forhold enn her, sier han om Lahti-sprinten, der han altså er tittelforsvarer og ikke trenger å kvalifisere seg inn på det norske laget.

Les også: Ustjugov peker på Klæbo som VM-favoritt

Northug er klar på at følelsen foran VM er langt bedre etter det som skjedde lørdag i Otepää, der han var 15. best på prologen.

– Husk - jeg er en «late starter», sier han.

– Jeg er der jeg ønsker å være før VM-sprinten, fortsetter Norges mest omtalte mannlige skiløper.

På spørsmål om det var bittert at generalprøven ble ødelagt av et stavbrekk, svarer han:

– Dette holder i massevis. Egentlig er jeg glad for at det ikke ble finale i dag.

Les også: Sundby brakk staven og brøt

Noen litt overraskede norske journalister spør hva han mener med det:

– Med fire tøffe heat her kunne det ha gått dårligere på sprinten i Lahti torsdag. For min del var dette gunstig.

NRKs utsendte minner om at han må gå fire heat hvis han har tenkt å ta VM-gull, og Northug ler godt.

– En sprint koster mye, fastslår han.

Les også: Krogh tar én dag lengre pause før VM

Når VG spør om treningen den siste tiden, forteller Northug om åtte gode treningsdager etter NM. I Meråker.

– Det har stort sett vært mengdetrening, litt styrke og et par kvalitetsøkter med tanke på VM-sprinten.

Petter Northug er klar på at det har vært et veldig formløft siden NM, og at han fikk «gode svar» i prologen.

Les også: Astrid Jacobsen tilbake etter sykdom - sterk prolog i morges

Men i kvartfinalen opplevde han altså stavbrekk.

– På det tredje taket merket jeg at staven var for kort. Jeg gikk opp halve den første bakken, fikk en stav som var for kort og så... Det er sånt som kan skje. Jeg håper at vi kan slippe det i VM.

Northug har forlengst gitt Finn Hågen Krogh jobben som ankermann på stafetten, men utelukker ikke helt at han skal være med.

På femmila har han som kjent friplass etter gullet i Falun, og tre-mila lørdag er han klar på at han ikke er klar for:

– Jeg er ikke god nok til å ta gull på tremila. Jeg har ikke noe å gjøre på 15 km heller. Stafetten er noe annet.

– Men hvis du skulle vinne sprinten, blir det folkekrav at du skal gå stafetten, fastslår Dagbladet.

– Realistisk er jeg andre eller tredje reserve. Det skal skje mye om jeg får gå stafetten.