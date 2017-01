Northug gjennomgikk full sjekk av hjertet

Før jul gjennomførte Petter Northug (31) en grundig test av hjertet sitt for å finne ut om det kunne være grunnen til hans svake resultater.

Northug og støtteapparatet klødde seg litt i hodet på tampen av fjoråret. Sesongåpningen var svak og det gikk ikke bedre i desember, da han blant annet skuffet i verdenscuprennene på Lillehammer.

Da ønsket han å sjekke om det var noe galt med hjertet, i tillegg til andre medisinske tester, skriver Adresseavisen.

– Ja, jeg sjekket om alt var i orden. Det var det, og blodprøvene var fine. Det var litt som vi trodde, at det hadde bikket litt over, sier Northug til avisen.

Les også: Northug har innsett alvoret



Legen: – Ikke like vanlig

Han forklarer videre at hjertesjekken ble gjennomført som en «slags ultralyd».

Testene viste altså at det ikke var noe galt med kroppsdelene til Northug, dermed konkluderte man med at VM-håpet var overtrent. Han tok pause fra konkurranser og trening.

Landslagets lege sier at de ikke har for vane å teste hjertet til alle utøvernes slik som Northug gjorde.

– Vi følger med på hjertediagram og lytter på samtlige utøvere. Å gå videre med ultralyd er ikke like vanlig, sier lege Petter Olberg til Adresseavisen, og presiserer at man utreder så godt man kan om en utøver ikke fungerer.

Husker du? «Sølv-Calle» med frekt stafett-stikk før Northugs retur

Treneren: – Helt rutinemessig

– Vi tok smellen i desember alvorlig. Da er det naturlig med full helsesjekk. Det er tatt mange gode tester og undersøkelser. Det er helt rutinemessig, slik en må gjøre når kroppen ikke fungerer, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til avisen.

Det er knyttet enorm spenning til om Petter Northug blir tatt ut til VM i Lahti om tre uker. Under helgens verdenscuprenn i Falun ble han nummer 31 på 30 kilometer klassisk og landslagsledelsen virker å være tvilsom til Northugs form.

– Neste lørdag blir så klart viktig. For meg og alle andre enn Martin (Sundby). Det har aldri vært så mye krig om plassene til et VM-lag til en duathlon (skibytte-øvelsen) som det er nå, sa Northug etter søndagens renn.

– Har du fått beskjed om hva du må prestere? ville en journalist vite.

– Det er bedre at jeg kommer i god form og så sier jeg til landslagsledelsen hva jeg bør gå, svarte Northug.

– Petter vet jo selv at med innsats som dette så tror heller ikke han på flaks i et mesterskap. Han må forberede seg på det han vet han skal gå. Han må vise at han responderer ordentlig og «smeller i taket» formmessig. Det er Petter Northug vi snakker om. Han har gjort fantastiske ting tidligere, ut av ingenting, sa landslagstrener Tor-Arne Hetland om Northugs prestasjon.

Les også: Northug refser svenske for sprint-taktikk