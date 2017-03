Northug går til angrep mot landslagssjefens Johaug-uttalelser

LAHTI (VG) Petter Northug sier Vidar Løfshus kan være verst i klassen i mediehåndtering - og at uttalelser om at mediene hadde skylden for at Therese Johaug ble dopingtatt, er et samtaleemne blant løperne.

Rett etter at Northug hadde gått inn til en sterk 8. plass på femmila i Lahtii fikk Northug spørsmål om hva han ville endret på om han skulle overtatt jobben til landslagssjef Vidar Løfshus.

– Jeg kan ikke gå ut med kampanjen min ennå før vi går til angrep på jobben hans, men det kommer til å skje. Men om det skjer etter denne sesongen eller om et par år, så sitter han utrygt, sier Northug til TV2.

Så snakker han om Løfshus og hans håndtering av Johaug-saken.

– Det blir diskutert. Å ta opp en sånn ting i forkant av et mesterskap er hoderystende. Det skal ikke skje fra en leder. Men det tror jeg Vidar har skjønt selv. Det går ikke an å holde på sånn, sier Northug til pressen i pressesonen etter VMs siste øvelse, før han gjentar:

– I forkant av et mesterskap skal det være fokus på å gå fort på ski og det sportslige, og legge til rette for løperne.

Northug sier dette om hvordan han syns Løfshus håndtrerer mediene:

– Det er enten eller, enten så er han snill som en pus, som han har vært i dag tydeligvis, eller så er han verst i klassen. Men jeg skal snakke med Vidar når jeg møter ham i traileren. Jeg skal ta et mediekurs med ham der.

Tror det blir etterspill

Landslagssjef Løfshus åpnet Lahti-VM med en tirade mot mer eller mindre alt og alle. Han mente mediepress bidro til Johaugs dopingsak og ba svenskene rydde i egen bakgård før de kom med doping-kritikk av Norges Skiforbund.

Det tok ikke lang tid før Løfshus beklaget Johaug-uttalelsene, og leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad fortalte til VG at han hadde ringt Løfshus og satt ham på plass etter utspillet.

– Som leder vet du at du ikke skal ta opp en sånn sak i forkant av et mesterskap. Da skal fokus være på det sportslige og å legge til rette for løperne, sier en alvorlig Northug til TV 2 og svarer, på spørsmål om han tror det blir et etterspill:

– Ja, det blir det sikkert. Men det styrer ikke jeg. Det sitter et skistyre som skal evaluere alt fra det lederne har gjort til de sportslige resultatene.

Vidar Løfshus mener de norske langrennsherrene har hatt uflaks:

– Mange som vil ha hodet mitt på et fat

Northug kaller også den norske VM-innsatsen på herresiden for «en skandale». Det er ingen tvil om at landslagssjef Løfshus er en presset mann.

– Jeg er med frem til sesongen er slutt, så evaluerer vi og planlegger en ny sesong, sier Løfshus til VG.

– Hva mener du med det?



– Jeg ser at det er mange som vil ha hodet mitt på et fat, så vi får se hva som skjer. Vi skal evaluere på vanlig måte. Jeg frykter ingenting. Jeg har mange muligheter, jeg trenger ikke frykte at jeg ikke har jobb neste sommer, sier Løfshus.

– Hvem mener du vil ha hodet ditt på et fat?



– Nei, det er helst dem som står med mest mulig mikrofoner og kamera.

– Så du tenker på oss i pressen?

– Nei, det kan dere konkludere selv, sier Løfshus og fortsetter:

– Det biter ikke på meg, men mer på omgivelsene rundt meg. Det er mye oppmerksomhet, og det er ikke alt som er like positivt. Med sosiale medier og sånt så er det en annerledes verden. Jeg tar det med knusende ro, og skal ha fokus på å gjøre jobben min.

– Tror du at du fortsetter etter denne sesongen?

– Ja, det tror jeg.

