LAHTI (VG) De norske trenerne og løperne vil ikke ha lagtaktikk i langrenn.

Ser man bort fra Petter Northug som ønsket at lagkameratene skulle være med å bidra til så rolig tempo som mulig på de fem siste kilometrene før spurten på femmila, så er de norske løperne og trenerne enige om at i langrenn så går hver enkelt for sine egne muligheter.

Landslagstrener Tor Arne Hetland mener det var riktig av Martin Johnsrud Sundby å gi bånn gass da han tet kvittet seg med Nortug like før avslutningen på femmila søndag.

– Ja, sånn er det på slutten av skirenn. Utøveren går for seg selv. Vi kan jobbe sammen frem til det, men når avslutningen kommer, så er det full spiker, sier Hetland til VG.

– Dette er ikke en lagkonkurranse



Beste nordmann på femmila ble Sundby på 5. plass. Alex Harvey vant foran Sergej Ustjugov og Matti Heikkinen. Etter målgang kom det kritikk i sosiale medier på at ikke det norske laget gikk for Northugs vinnersjanser på slutten.

- Vi vet jo at dette ikke er en lagkonkurranse. Utøverne går for å få så god plassering som mulig for seg selv. De legger opp sin løpsstrategi som kan gi dem sitt beste resultat, men de samarbeider selvfølgelig underveis, sier Hetland.

Gløersen: – Lagtaktikk er oppskrytt



Anders Gløersen ble nummer elleve på femmila. Han stakk tidlig i løpet, men ble hentet inn av feltet.

– Jeg tror lagtaktikk er litt oppskrytt i langrenn, og jeg syns det er litt av sjarmen med langrenn og at det er mann mot mann og hver for seg. Men når det er sagt, så har vi lyst til å ha nordmenn på pallen, så vi skal ikke ødelegge for hverandre, sier Gløersen til VG.

Men en ting er krystallklart i det norske laget: De skal ikke ødelegge for hverandre.

Sjur Røthe ble nummer seks. Han er klinkende klar på at det de driver med er individuell idrett.

– Du går for egne sjanser. Jeg må innrømme at jeg tenkte ikke så mye på lagkameratene mine den siste kilometeren, sier Røthe og fortsetter:

– Men får en luke, så skal vi ikke ødelegge for hverandre. Det var ingen av oss som kjørte inn Gløersen.

– Vi sykler ikke



Landslagssjef Vidar Løfshus er strålende fornøyd med VM som endte med syv VM-gull til langrennsleiren. Seks av dem til damelandslaget.

– Når vi går langrenn, så sykler vi ikke. Man kan ikke sette opp et lag som man gjør i sykkel. Alle vet hva som teller på slutten, man må være fremme, er man ikke der, så mister man iallfall medaljen. Alle løperne vet at de må være i rett posisjon når spurten går, sier Løfshus.

VM i Lahti er over, men verdenscupen fortsetter med sprint i Drammen onsdag, før det er tremil og femmil i Holmenkollen kommende helg. Verdenscupen avsluttes med en minitour i Canada 17.-19. mars.