LAHTI/OSLO (VG) Et norsk lag har aldri før tatt seks av seks mulige VM-gull. Lørdag kan en av langrennsjentene derfor skrive historie. Det mener Maiken Caspersen Falla (26) er overraskende sesongen sett under ett.

De norske langrennsjentene tok det femte av fem mulige gull så langt under det pågående verdensmesterskapet i Lahti med torsdagens stafettseier. Et norsk lag har aldri tatt flere etter at lagsprint ble en del av VM-programmet.

Det betyr at kvinnetroppen som er i Lahti kan bli tidenes beste med en ny triumf på lørdagens avsluttende 30 kilometer.

– Jeg syns det har vært mange sterke konkurrenter i år. Det har ikke vært norsk dominans i verdenscupen, så det ville vært overraskende. Men når det først går bra, baller det bare på seg. Vi får satse på det nå også, sier Maiken Caspersen Falla til VG om muligheten for å bli historisk, etter å ha vunnet sitt tredje gull på bare en uke med en sterk første etappe.

Bjørgen er favoritt

På stafetten skøytet Marit Bjørgen inn til Norges 100. VM-gull i langrennssammenheng. Selv har Ski-Dronningen fra Rognes stått bak 17 av dem.

I en alder av 36 år er ingen av konkurrentene forventet å kunne stoppe henne på tremila, heller. Sannsynligvis er det «bare» sykdom, dårlige ski eller uhell som kan hindre Bjørgen fra å fullføre både en personlig og kollektiv norsk bragd av historisk karakter før de forlater Finland.

– Det visste jeg ikke. Er det første gang? Da må vi være ekstra skjerpet på lørdag, sier Bjørgen til VG.



Caspersen Falla har i alle fall stor tro på lagvenninnen. På spørsmål om hvem som blir VM-Dronning, er hun ikke i tvil.

– Marit! Selvfølgelig. Det er Marit Bjørgen jo. Jeg tror Norge kan ta gullet på lørdag. Det tror jeg absolutt, sier Falla til VG og ler.

– Det er mulig

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), som gikk en glimrende tredje etappe i duell med finske Laura Mononen, har også tro på seks av seks gull.

– Vi har muligheten. Det er fire norske på start, en av dem kan selvsagt gå helt til topps, sier Jacobsen til VG, før hun utropes til en av favorittene av Heidi Weng (25).



– Det er opp til Marit eller Astrid, det da. Om jeg gjør det bra på en tremil, blir jeg overrasket. Jeg har vel aldri gått en bra femmil, sier Weng til VG.