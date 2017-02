Norge lett videre til gullfinalen

LAHTI/OSLO (VG) Norges lagsprintere Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla hadde ingen problemer med å ta seg til VM-finalen senere søndag formiddag.

– Jeg synes de så spreke ut, både Maiken og Heidi. Maiken sa at hun aldri hadde gått en semifinale så sakte, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til NRK mens den andre semifinalen pågår.

Lagsprint kvinner semifinaler Løperne går tre runder hver. Ti lag skal til finalen. De to beste lagene i hver semifinale går direkte videre. Ytterligere seks lag går videre på tid. # Finalen starter klokken 12.30 norsk tid

Norske utøvere: Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har to strake stafettgull i VM, og en individuell bronse i skiathlon i 2013. Maiken Caspersen Falla (26), Gjerdrum. Deltar i sitt 5. VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint 2015 og individuelt 2017. Har også to VM-bronse i individuell sprint.

Til VG sier han:

– De kom seg fint igjennom uten å bruke mye krefter. Det er sjelden de norske damene har gått så behersket og rolig i semifinale tidligere. Så jeg synes det var gode taktiske vurderinger som ble gjort.

Heidi Weng (25) og Maiken Caspersen Falla (26) var den utvalgte norske duoen til å gå for VM-gull i lagsprint.

Ifølge NRKs ekspertkommentator, Torgeir Bjørn, var det foran semifinalen en trasé som ville passe Heidi Weng godt: En tøff motbakke ut fra start i den 1,3 kilometer lange løypesløyfen.

Finlands hjemmefavoritt og veteran, Saarinen, fikk los på Weng og Slovenias Katja Visnar som tok teten i det lette snøværet i den første semifinalen. Ut på etappe to hang finske Niskanen med, mens Maiken Caspersen Falla avanserte etter en litt «treg» start.

De to vekslet først, og de to beste ville automatisk være klar for finalen.

Sveits med Fändrich truet imidlertid Heidi Weng før Maiken Caspersen Falla sto klar for å gå sin andre av totalt tre runder. Deretter dro Weng til og sørget for at konkurrentene ble møre.

– Det har sett veldig trygt og godt ut. Dette er helt ideelt, konstaterte NRKs Torgeir Bjørn.

Med tanke på kraftbesparelse og finalen senere søndag formiddag. Finalen starter klokken 12.30 norsk tid.

– Det var i alle fall som vi ønsket. Nå er det bare å lade om til finalen, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK - etter at han ute i sporet hadde ropt til Weng med beskjed om at hun ikke behøvde forhaste seg.

