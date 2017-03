Norge avgjorde intens gullkamp mot Russland

LAHTI/OSLO (VG) Finn-Hågen Krogh (26) nedkjempet russiske Sergej Ustjugov (24) på den siste etappen, da Norge jublet for stafettgull i Finland.

Fredagens VM-stafett i Lahti utviklet seg tidlig til å bli en norsk-russisk kamp om gullet. Martin Johnsrud Sundby ga ankermann Finn-Hågen Krogh en ledelse på 17,7 sekunder til Sergej Ustjugov, noe som bidro til en intens sisteetappe.

Russeren tok tidlig inn rundt seks sekunder, men Krogh lot seg ikke stresse. I stedet skøytet 26-åringen inn til Norges 13. stafettgull på de 14 siste forsøkene.

Larkov satte standarden

Det russiske laget var nykomponert på grunn av fraværene til de suspenderte løperne Aleksander Legkov (33) og Maksim Vylegzjanin (34), men likevel fryktet av flere enn nordmennene før start.

Allerede på den første etappen viste også Andrej Larkov (27) hvorfor. Med lav frekvens, men tunge stavtak satte 27-åringen etter hvert opp et tempo som bare Didrik Tønseth (25) klarte å matche. En Tønseth som fortalte NRK at han gikk på Petter Northugs gullski fra fremmila i Falun for to år siden.

De andre konkurrentene, inkludert Sverige og hjemmenasjonen Finland, var overraskende distansert med 20 sekunder eller mer allerede ved første veksling. Ut fra målområdet skilte 2,9 sekunder mellom Aleksander Bessmertnykh (30) og Niklas Dyrhaug (29), som fortsatte det som tidlig ble en norsk-russisk duell om gullet.

– Det var godt. Jeg følte meg sterk, men det var også Larkov, sier Tønseth til FIS.

Artikkelen fortsetter under videoen

Kjempet iherdig

Håpet til de mange tusen tilskuerne som hadde møtt opp på skistadionet i Lahti var at Iivo Niskanen (25) kunne hente inn det tapte med en lignende innsats som i det gullvinnende løpet på 15-kilometeren. I stedet fikk publikum se at 25-åringen og hans lagkamerater hverken hadde gode nok kropper eller bra nok preparerte ski til å kjempe om annet enn bronse.

Parallelt fortsatte en intens kamp mellom russiske Bessmertnykh og norske Dyrhaug i front av feltet. Førstnevnte satte inne et rykk i den siste motbakken, men Dyrhaug holdt følge og ga Martin Johnsrud Sundby (32) et likt utgangspunkt som Aleksej Tsjervotkin (21) fikk av sin lagkamerat.

– Didrik gjorde en god etappe, så jeg fikk en god mulighet til å gå sammen med Bessmertnykh. Planen var å holde følge på de to første etappen og gi Martin sjansen på den tredje, sier Dyrhaug.

Sundbys lovnad

Tsjervotkin viste hvilket talent han er med tre av fire mulige gull under junior-VM i Kasakhstan i 2015, men den tredje etappen var intervallstrekket hvor Norge ønsket å avgjøre stafetten.

Grunnen var enkel: Russland hadde spart den 24 år gamle superstjernen Sergej Ustjugov til slutt.

Før løpet lovet Sundby at Finn-Hågen Krogh skulle få et 30 sekunder stort forsprang på hans russiske motstander, men et løst føre gjorde oppgaven vanskeligere enn normalt.

Gjennom de to første av totalt fire runder på den 11,38 kilometer lange skøyteløypa lot Sundby derfor unggutten Tsjervotkin lede an i tet, før det kom en planlagt taktendring fra Røa-karen.

– Jeg måtte gi Finn noen sekunder til Ustjugov for vi har sett hvor sterk han er. Jeg måtte kjempe hardt bare for å få noen sekunder. Jeg var så nervøs. Det var grusomt å være tilskuer, men det finnes ingen andre menn som Finn, roser Sundby.

Ustjugovs Krogh-jakt

Sundby rykket i den tredje siste motbakken, noe som medførte en ønsket luke ned til Tsjervotkin. Spørsmålet var bare om den var stor nok, for Krogh fikk ikke 30 sekunders forsprang på Utjugov ut på den siste etappen.

Han fikk 17,7.

Det førte til en thrilleravslutning, hvor Ustjugov satt øyenene i nakken på Krogh og tok opp jakten.

Bare tanken på en sulten Ustjugov like bak kunne tatt knekken på mange, men 26-åringen viste hvorfor han var satt opp på ankeretappen etter at Northug hadde hatt ansvaret på de fem foregående VM-stafettene.