LAHTI (VG) Iivo Niskanen (25) deler gullet med de finske smørerne.

– Martin hadde kanskje ikke så gode ski som meg, sa den finske verdensmesteren da han møtte media etter seieren på 15 km klassisk.

– Vårt serviceteam var sterkere og bedre enn det norske, mente Niskanen, som forteller at han hadde helt nye ski.

Det var på de første 7,5 kilometerne at Niskanen banket Martin Johnsrud Sundby. På den siste halvdelen av løpet gikk nordmannen cirka seks sekunder raskere, men det hjalp ikke så lenge som han lå 24 sekunder bak halvveis (ifølge stadion-speakerens måling).

Les også: Niskanen: – Nå må Norge la Myllylä hvile i fred

Etter 5,7 km lå Sundby 16,5 sekunder bak Niskanen. Derfra og til passering halvveis 7,5 km gikk det stort sett nedover. Der var altså avstanden 24 sekunder. Den norske smøresjefen Knut Nystad svarer slik når VG spør om Martin Johnsrud Sundby hadde dårligere gli enn den finske vinneren:

– Det er så absolutt mulig. Løperne våre har iallefall vært fornøyd med skiene. Bare å gratulere Finland og Niskanen med gull. Ingen tvil om at han hadde fantastisk form og ski, melder Nystad.

– Basert på et kjapt søk på øvre del av resultatlisten så ser det imidlertid ikke ut som om noen nasjon har smurt mye bedre/dårligere enn andre. Dette er et føre der skiens egenskap kan avgjøre, fastslår den norske smøresjefen og fastslår at Niskanen har fått fantastiske ski fra sitt team.

Da VG spurte Martin Johnsrud Sundby om det var forskjell på ski-materiellet til han og finnen, svarte sølvvinneren:

– Det kan jeg ikke svare på. Det vet jeg ikke faktisk. Vi har ikke dårlige ski når vi er tre løpere topp fem.

Les også: Sundbys ulykkelige «nesten-rekke»

Sundby var nærmest sjokkert over hvor fort Niskanen gikk:

– Niskanen gikk helt hinsides. Jeg tror nesten ikke jeg har gått så fort på ski noen gang. Da må jeg bare akseptere at noen har vært bedre.

Dette var avstanden fra Niskanen til Sundby (alt i Niskanens favør): 1,5 km: 1,4 sek. 4,7 km: 11,4 sek. 5,7 km: 16,5 sek. 7,5 km: 24 sek. 9,5 km: 25,3 sek. 12,2 km: 23,6 sek. 13,2 km: 21,0 sek. 15 km: 17,9 sek. (passering 7,5 km er stadionspeakers tid, de andre er offisielle FIS-passeringer).

Iivo Niskanen forteller at han nærmest «fløy gjennom luften».

– Alt var perfekt. Jeg har ikke konkurrert så mye som de andre, og var frisk og fokusert til løpet, sa finnen.

– Jeg fikk ganske raskt 20 sekunders forsprang. Jeg pushet så mye jeg klarte. Da 1,5 kilometer gjensto, tenkte jeg at «nå kan du ikke tape 20 sekunder».

Vinnerdifferansen i Niskanens favør var til slutt 17,9 sekunder. Han ledet mest ved 9,5 km-passeringen, da det skilte 25,3 sekunder ned til Sundby.

– Jeg har alltid lurt på om jeg en dag skulle få synge nasjonalsangen på toppen av seierspallen. Nå har jeg klart det. Jeg er den lykkeligste mennesket i verden i dag.

Martin Johnsrud Sundby sa til seg selv at «han kommer til å møte veggen», men det skjedde aldri.

– Jeg må bare ta av meg hatten, sa nordmannen.

Les også: Falla går stafetten - Østberg vrakes

Nok en gang ble han slått da det gjaldt som mest.

– Jeg gjør et kjempeløp. Jeg er i toppform. Jeg har min beste form denne sesongen i VM og får bare håpe og tro at det løser seg for snille gutter til slutt.

Fem-mila søndag er siste mulighet til individuelt gull i årets VM. Der kommer trolig også den foreløpige VM-kongen Sergej Ustjugov til start.

– Jeg skal ha gode ski. Det blir veldig viktig. Og så skal jeg gjøre et fantastisk fem-milsløp.