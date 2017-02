Niklas Dyrhaug etter tremil-vraking: – Føler meg urettferdig behandlet

SJUSJØEN (VG) Niklas Dyrhaug (29) har sagt fra hva han mener til landslagsledelsen etter å ha blitt vraket til tremilslaget i VM.

– Det er veldig tungt, sier Dyrhaug til VG på Sjusjøen, der landslaget ligger i VM-leir.

Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh er tatt ut til Lahtis tremil.

– Jeg føler at jeg fortjener en plass på laget med de resultatene jeg har den siste tiden.

– Det har vært to tremiler og en fellesstart denne vinteren, og de var rett før VM-uttaket. Der ble jeg nummer fem i Falun og tok sølv i NM, der alle de beste nordmennene og Sergej Ustjugov stilte til start. Da følte jeg meg veldig trygg på at jeg skulle få gå duathlon, som var hovedmålet før sesongen, sier Niklas Dyrhaug.

– Når jeg da får beskjed om at jeg ikke fikk gå, så ble jeg utrolig skuffet og lei meg og etter hvert litt forbannet. Det har vært to tunge dager etter at jeg fikk beskjed om det, sier trønderen.

– Er du redd for at du nå blir turist i VM?

– Nei, det er jeg ikke redd. Jeg er i veldig god form, og de siste rennene jeg har gått, har gått veldig bra. Derfor er det ekstra tungt å sitte på sidelinjen når føler at ikke kunne ha gjort det så mye annerledes. Jeg føler at jeg skulle ha vært én av de fire som skulle gå duathlon. Det tilsier resultatene både i vinter og i fjor. Da er det ekstra tungt.

– Du har snakket med landslagsledelsen om dette?

– Ja, jeg brenner ikke inne med ting, så jeg har sagt det samme til dem som jeg nå sier.

Dyrhaug mener likevel at det var riktig at tremilslaget ble tatt ut så tidlig.

– Det er bra, sånn at folk kan forberede seg optimalt. Men jeg føler at både resultatmessig og med den formstigningen jeg har hatt, så er jeg kvalifisert. Derfor føltes det som et sjokk.

– Hva tenker du om de andre distansene?

– Det går en liten f i meg, så jeg skal bruke det som motivasjon til å være veldig klar hvis sjansen byr seg. Jeg håper på å gå 15 km, jeg håper på å gå stafett, jeg håper på å gå femmil. Men tremil var førsteprioritet for meg. Det er tungt å svelge å være utenfor.

– Jeg kommer til å forberede meg som om jeg skulle gå tremil, sier Niklas Dyrhaug, som var skadet før jul etter at han trynet på rulleski i høst. Men siden han ble skadefri har han hatt en fin formstigning.

– Jeg vet at når det fungerer , så er jeg i verdenstoppen, spesielt i fellesstarter. Nå er jeg tilbake i den formen jeg var i fjor, så jeg skal finpusse den frem mot Lahti.

Niklas Dyrhaug avslutter:

– Ærlighet og rettferdighet er viktig for meg. Når jeg føler meg urettferdig behandlet, så sier jeg fra om det.

Landslagssjef Vidar Løfshus uttrykker seg slik:

– Det er de fire som vi anser å ha størst muligheter til å ta medalje. Vi har to som er nesten like gode i Niklas og Simen Hegstad Krüger. De er naturlig nok er skuffet.

Derimot er Finn Hågen Krogh storfornøyd med uttaket:

– Jeg er veldig glad for å få denne muligheten, sier han til VG.