Nå vil to av gulljentene til Varden tilbake på landslaget

LYGNA (VG) Marthe Kristoffersen (27) sikret Varden Meråker NM-gull med en sterk ankeretappe. Nå banker hun og Kathrine Harsem (27) på døra til comeback på landslaget.

Kristoffersen gikk ut på sisteetappen for Varden Meråker som nummer tre, like bak Gjøvik Skiklubb og 25 sekunder bak ledende Lillehammer Skiklubb.

Kristoffersen brukte to kilometer på å ta igjen Kvåle, og gikk rett i fra 24-åringen som er vokst oppe kun få kilometer unna Lygna Skistadion.

Til slutt sikret Kristoffersen gullet 23,9 sekunder foran Lillehammer.

– For meg er det kjempestort. Jeg har stått uten team og Varden har kanskje betydd alt for at jeg satser og står her i dag. Det var det eneste jeg hadde i hodet, nå går jeg for klubben og bygda. Det gullet skulle jeg ha, sa Kristoffersen til NRK etter målgang.

Trener mye alene



Harsem har stått utenfor landslaget en sesong, mens Kristoffersen har hatt flere sesonger utenfor. Nå er Harsem med i VM-troppen, mens Kristoffersen er VM-reserve.

– Landslaget er det beste en skiløper kan være på, så hvis man får den muligheten, så takker man jo ja til det, sier Kristoffersen til VG.



– Hva er den store forskjellen på å være på landslaget og det å stå utenfor?



– Det å stå utenfor krever mer tilrettelegging og planlegging. Man trener mye alene, man får ikke samlingene og matchingen der, svarer Kristoffersen.

Harsem har blitt mer ydmyk



– Jeg har virkelig hatt det bra på Team Trøndelag. Men det er en fordel i forhold til det meste å være på et landslag. Jeg har klart å lykkes ved å være utenfor og, sier Harsem til VG.

– Fortjener du en plass på landslaget nå?

– Det er ikke opp til meg å bedømme. Men går man fort nok på ski, så skal jo det holde da, svarer Harsem.

– Blir det eventuelt annerledes å være på landslaget nå?

– Ja, det tror jeg. Jeg har lært meg selv å kjenne oppe i en gjeng med jenter. Jeg har blitt mer ydmyk. Jeg er en sosial jente som har mange meninger og det har jeg vel lagt litt fra meg. Jeg vil passe i det miljøet bedre nå. Jeg kan lære litt i steden for å vite best selv, svarer Harsem.

Tunge år



Vardens ankerkvinne Kristoffersen har hatt noen tunge år i skisporet etter gjennombruddet som ungt talent. Hun har tidligere at hun ikke tålte hardkjøret til Johaug og Bjørgen.

Anikken Jørgensen gikk første etappe for gullaget fra Nord-Trøndelag.

Øystre Slidre, med Maren Wangesteen og søstrene Mari og Hilde Eide, tok bronsen.

Voldsom etappe av Flugstad Østberg

Det ble en spennende stafett, med tre ulike lag helt i tet i løpet av de femten kilometerne.

Ingvild Flugstad Østberg tok raskt teten på første etappe. Gjøvik Skiklubbs stjerne fikk med seg Øystre Slidres Mari Eide en kort periode, men fikk det fort tøft og måtte slippe 26-åringen.

Flugstad Østberg vekslet først av samtlige. Hun sendte 19 år gamle Susann Sagstuen ut på andre etappe over ett minutt foran Øystre Slidre, og over to minutter foran Varden - regnet blant forhåndsfavorittene.

Duell mellom Varden og Lillehammer

Bakfra kom Lillehammers Marthe Bjørnsgaard og Vardens Harsem som to kanonkuler.

Harsem - som sikret VM-billeten med en god sprint fredag - tok inn over ett minutt i løpet av de to første kilometerne. Bjørnsgaard gikk Lillehammer opp i ledelsen da hun tok igjen Sagstuen etter rundt tre kilometer.

Til siste veksling var Lillehammer Skiklubb 23 sekunder foran Gjøvik med Tuva Bakkemo på ankeretappen.

Men enda viktigere: 25 sekunder foran Varden, som hadde Kristoffersen på siste etappe.

På Kvåles hjemmebane tok Kristoffersen inn hele forspranget til Lillehammer på kort tid, gikk rett ifra og sikret NM-gull for Varden.

Bronsekampen avgjorde Wangensteen til fordel for Øystre Slidre i duell med Bakkemo mot slutten.

PS! Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var blant profilene som valgte ikke å gå søndagens stafett.

