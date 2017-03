LAHTI (VG) Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl og eks-idrettspresident Hans B. Skaset rådet Marit Bjørgen til å legge opp etter VM for to år siden.

Nå har skidronningen gjort comeback og foreløpig sikret to norske gull i Lahti-VM.

Etter at VG har lest opp hans uttalelser i 2015, ler Bjørge Stensbøl godt og sier:

– Var jeg så dum at jeg sa det?

Latteren fortsetter hos mannen som får mye av æren for det norske idrettseventyret.

– Sa jeg det mens hun var i tenkeboksen våren 2015?

– Ja!

– Det var da enda godt... Hun tok en mye klokere beslutning enn jeg foreslo.

Bjørge Stensbøl uttalte den gang til VG:

– Nå er Marit på topp. Det vil gjøre henne enda større om hun legger opp nå. Men vi vet hvor vanskelig det er å gi seg på topp.

MEDALJESEREMONI: Marit Bjørgen (i midten), Charlotte Kalla (t.v.) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at de hadde fått sine VM-medaljer i Lahti sentrum tirsdag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Til de to herrers unnskyldning skal det sies at dopingutestengte Therese Johaug mangler i de finske skoger.

– Hun er et unikum

– De fleste superlativer er oppbrukt når det gjelder Marit. Hun er et unikum. Og hun betyr selvfølgelig veldig mye for de andre på laget. Hun er jo en rollemodell i alt hun gjør.

– Følger du med på TV?

– Ja, absolutt. Jeg blir mer og imponert over henne. 41 sekunders seiersmargin på 10 kilometer er fullstendig utklassing, sier den tidligere toppidrettssjefen.

– Det er ikke så lett å finne det rette tidspunktet for å legge opp. Det viser seg jo at de etter hvert tilårskomne stjernene fortsetter å prestere. Det gjelder Ole Einar Bjørndalen, det gjelder Olaf Tufte, og det gjelder Marit.

– Hvordan klarer de dette?

– De gjør noe nytt hvert år. De fornyer seg. Det er som i næringslivet: Nedturen starter i oppturen. Hvis du tror at du har funnet det ideelle når du vinner, går ikke det. I toppidretten kan du ikke slå deg til ro med det. Du må utvikle noe hvert år.

– Hvis du gjør det samme som i fjor, så får du stort sett de samme resultatene som i fjor. Det holder ikke, sier toppidrettssjefen.

– Du må gjøre noe nytt, for alle rundt deg blir bedre.

Stensbøl snakker om «prestasjonsvariablene» som må utvikles videre.

– Det har Marit klart.

– Så det var ikke så lurt å si det for to år siden?

– Nei, det var det ikke!

Skrev: Slutt nå, på topp!

Også tidligere idrettspresident Hans B. Skaset rådet Marit Bjørgen til å legge opp etter Falun-VM for to år siden:

«Til @maritbjoergen: Slutt nå, på topp! Ikke mer og bedre erfaring å hente i løypa. Ta utfordringen og omstillingen nå! Vis vei for andre!», skrev han på twitter.

Til VG utdypet han:

– Marit Bjørgen har ikke mer å hente som langrennsløper. At andre vil ha henne med er ikke vanskelig å forstå. Men dette dreier seg om hennes neste livsfase, ikke skisportens og medienes kortsiktige interesser.

– Jeg aner hvorfor du ringer, gliser Skaset når VG tar kontakt onsdag.

– Jeg angrer ikke på det jeg sa, men jeg lovpriser Marit for alt det hun gjør. Hun styrer sitt liv, det er flott, sier Hans B. Skaset, glad for at Bjørgen både har rukket å stifte familie og komme tilbake i skiløypa.

– Jeg har aldri ønsket Marit Bjørgen noe annet enn det beste, sier Skaset, på vei til innendørs-EM i friidrett.