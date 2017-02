Martin Johnsrud Sundby forberedt på astma-pes under VM

SJUSJØEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) sier at han er forberedt på astma-reaksjoner når han kommer til Lahti-VM.

Samtidig hadde han helst sett at Norges Skiforbunds astma-rapport hadde kommet tidligere enn den faktisk gjør.

– Jeg er forberedt på det meste når det gjelder reaksjoner i Lahti. Men hvis de ikke ønsker å ta meg bra imot, så vil det gi meg mer energi, sier Sundby på en pressekonferanse på Sjusjøen torsdag.

– Men egentlig tror og håper jeg at det vil gå rolig for seg, sier Norges kanskje største VM-håp om et eventuelt astma-pes fra finnene.

På spørsmål om en astma-rapport inn i VM-starten vil virke forstyrrende, svarer han:

– Vi utøvere vil nok uansett ha fokus på det vi har fokus på. Det der faller nok mer på lederne. Vi holder oss unna den type spørsmål, sier Sundby, som i sommer sonet en to-måneders utestengelse.

– Er sølv nederlag?

– I 2013 var jeg overlykkelig over et sølv. Jeg er nok ikke så glad for det i 2017.

Sundby svarer slik når han blir spurt om han kan bli like rå denne sesongen som han var sist vinter:

– Jeg satser på å bli enda råere.

Han sier at gull på femmila ville være det aller gjeveste, men de største mulighetene er der og på tremila.

Sykdom gikk ut over VM både i 2013 og 2015. Fram mot årets Lahti-VM har han tatt sine forholdsregler: Etter at familien har vært sammen med ham på Sjusjøen den første uken, trekker han seg nå tilbake og isolerer seg fra snørrete unger, i håp om å være på topp i Lahti-VM.

– Det blir to uker fra siste gang jeg ser barna til første distanse i VM. Det er den bufferen som jeg legger inn. Da rekker jeg å bli syk en gang til.

Sundby var syk de første fire ukene av sesongen. Han hadde tre runder med sykdom før jul. Statistisk bør han være ferdig med sykdommen for denne vinteren.

For ei uke siden fikk vi et bilde på hvor ekstremt Martin Johnsrud Sundby trener før VM: Først hadde han en treningsøkt på morgenen, så tok han bronse på 15-kilometeren i NM., deretter kjørte han hjem og gjennomførte dagens tredje økt.

Martin Johnsrud Sundby bør være i form fra første stavtak i Lahti, for allerede på første distanse har han gullsjanse. Det er tremila. Men målet hans er å være god hele mesterskapet.

I verdenscupen er han i en klasse for seg, til tross for at Sergej Ustjugov vant Tour de Ski sammenlagt og håvet inn poeng der. Sundby har 1348 poeng, mens russeren står på 1004. Deretter må vi ned til 7. plass for å finne neste nordmann, Emil Iversen på 589. Og han måtte som kjent bryte Touren.