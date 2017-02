Løfshus fikk telefon-refs av sjefen: – Ikke greit

Landslagssjef Vidar Løfshus ble satt på plass av sjefen etter tirsdagens kritikk av både mediene og Sverige.

Norsk langrenns øverste politiske leder, Torbjørn Skogstad, forteller til VG at han ringte Løfshus tirsdag kveld for å snakke om landslagssjefens utspill, der han ba svenskene rydde i egen bakgård og mente mediepress bidro til Johaugs dopingsak.

– Jeg hadde en god samtale med Vidar i går kveld da jeg landet i Tromsø etter et møte på Gardermoen. Detaljene i det møtet blir mellom meg og Vidar. Men vi ble enige om å ha fokus på mesterskapet fra nå av, sier Skogstad til VG.

– Nå har Vidar selv vært ute og beklaget det han sa om medienes rolle i Johaug-saken. Ellers er dette en kommunikasjonsform jeg ikke synes er greit. Det har jeg og Vidar snakket om. Jeg tror vi er tjent på å ta den diskusjonen mellom landene, altså mellom oss og Sverige, og ikke i mediene, sier Skogstad.

Freder ikke Løfshus

I et intervju med TV 2 ønsker ikke Skogstad å frede landslagssjef Løfshus. «Etter VM skal vi evaluere, det inkluderer også hans posisjon», sier han.

Løfshus hintet tirsdag om at han mente Therese Johaug ikke ville blitt tatt i doping uten presset fra mediene i bakkant av Martin Johnsrud Sundby-saken. Dette gikk han senere ut og beklaget gjennom en pressemelding utsendt av Norges Skiforbund.

– Jeg har vært veldig tydelig på dette, og har ikke endret mitt syn på det: Vi ser selv ansvarlige for vår situasjon. Likevel går det an å forstå Vidar i at han synes noe av kritikken har vært usaklig. Det er greit. Men det er ingen tvil om at vi selv har ansvaret for situasjonen vi har havnet i det siste halvåret, sier Skogstad.

RINGTE LØFSHUS: Torbjørn Skogstad, leder i langrennskomiteen, ringte Vidar Løfshus for å snakke med ham om de kraftige medieutspillene tirsdag. Foto: Terje Mortensen , VG

Har avtalt møte med svenskene

Løfshus kom også med stikk mot VG-kommentator Leif Welhaven, Expressen-kommentator Tomas Pettersson og kulturminister Linda Hofstad Helleland. Torbjørn Skogstad bekrefter at han synes det er et uheldig fokus å sette like før ski-VM.

– Ja, det synes jeg. Og jeg tror Vidar i ettertid er av samme oppfatning, sier langrennskomitéens leder, som forteller at han ikke vet «hvorfor ting ble som de ble».

Skogstad forteller at det allerede før Løfshus' kritiske uttalelser mot Sverige, der han blant annet antydet store dopingproblemer i svensk ishockey, var avtalt et administrativt møte mellom etter VM der de skal «ta en god diskusjon med det svenske skiforbundet».

Landslagssjef Vidar Løfshus har ikke besvart VGs henvendelse onsdag morgen. Det har heller ikke skipresident Erik Røste.