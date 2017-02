Langrennsdronningen: – Det begynner å nærme seg slutten

LAHTI (VG) Om et år kan Marit Bjørgens (36) fantastiske karriere være over.

Bjørgen gikk sitt livs skirenn i et mesterskap, da hun knuste konkurrentene, og var hele 41 sekunder foran nummer to, Charlotte Kalla, i mål etter 10 kilometer.

– Jeg hadde perfekte ski og jeg gikk godt og avslappet på ski. Jeg syns jeg gikk fort. Det føltes godt, jeg var ikke noe stiv i benene. Jeg ble ikke syrestiv, sier Bjørgen til VG.

– Hvor gøy er det å gå når du kan gå som i dag?

– Det er vanvittig gøy når man bare kan flyte på og leter etter neste bakke, svarer Bjørgen.

– Tenk at den følelsen av å gå lettest skulle komme når du er 36 år?

– Ja, tenk på det, svarer Bjørgen og smiler stort.

Les også: Bjørgen var så nervøs at hun egentlig ville hjem.

Tøft å reise så mye



Det er 14 år siden Bjørgen tok sitt første VM-gull, da hun vant sprinten i 2003. Hun syns det like moro å vinne nå, som da. Minst.

Men alt har en ende. Og Bjørgen innrømmer at livet som langrennsløper er litt mer slitsomt enn før. Det er ikke så fristende å ha 200 reisedøgn lenger. Det er ikke så stas å titte inn i ulike hotelltak.

– Det begynner å nærme seg slutten. Det verste er å reise, etter at jeg fikk Marius er det tøft å reise, sier Bjørgen.



Les også: Bjørgen gråt før gulløpet etter snap av sønnen.

Og etter OL i Peyongchang i Sør-Korea neste år kan den utrolige karrieren til Bjørgen fra Rognes i Trøndelag være over. Hun kan ikke love nå at hun stiller til start i VM i Seefeld i 2019.

– Det bestemmer jeg meg for etter OL, sier Bjørgen til VG.

Fortsatt sulten



Men langrennsdronningen med 16 VM-gull er fortsatt sulten.

– Jeg er sulten når det gjelder i mesterskap, sier Bjørgen på pressetreffet.

I januar for to år siden, noen uker før VM i Falun, sa mamma Kristin Bjørgen til VG at hun håpet datteren ville legge opp etter VM i Falun.

MED MAMMA: Marit og Kristin Bjørgen etter premieutdelingen etter 10 kilometeren under NM på ski på Røros i 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Hun kan sette punktum nå. Hun har holdt på i så mange år, sier mamma Bjørgen og legger til:

– Jeg ønsker at hun slutter mens hun er på topp. Jeg håper hun setter punktum etter Falun.

Mamma Bjørgen sa den gang at hun trodde datteren så på det som skremmende å legge opp.



- Hun har jo ikke hatt noe annet liv. Det er nok litt skummelt hva som skjer den dagen hun legger opp, sa Kristin Bjørgen.



Kristin Bjørgen la også til at hun gjerne ville ha flere barnebarn. Nå er det blitt barnebarn. Og Marit Bjørgen har fått en helt ny rolle i livet, mammarollen. Og hun er fortsett best. Og hun kan fortatt legge opp mens hun er på topp.

Bjørgen har to gullmuligheter igjen i VM i Lahti. Torsdag går hun stafett, mens det er 30 kilometer fellesstart lørdag.