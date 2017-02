Landslagstreneren forberedt på å vrake Østberg eller Weng

LAHTI (VG) Hvem skal få gå sprintstafetten sammen med den nybakte verdensmesteren Maiken Caspersen Falla på søndag? Alt avhenger trolig av hvem som presterer best på lørdagens 15 kilometer.

– Jeg liker ikke å bruke begrepet amerikansk uttak. Vi skal stille med det laget som vi synes er best. Så får vi se hva slags vurdering vi legger til grunn. Det kan være løpere som har prestert jevnt i hele år og viser dårlig form i lørdagens løp. Vi må ta med alt i betraktning og stille med det beste laget, sier landslagstrener Roar Hjelmeset – på VGs spørsmål om han benytter seg av den «amerikanske» uttaksmetoden til lagsprinten.

– Jeg føler alle vet at en må kjempe for å komme seg inn på et sånt lag. Man må akseptere de avgjørelsene som blir tatt. En må føle det ekstremt urettferdig hvis det skal bli de store opptøyene, bedyrer treneren.

TAR VIKTIGE AVGJØRELSER: Damelandslagstrener Roar Hjelmeset. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Sterke navn blir vraket



Amerikansk uttak betyr ganske enkelt at den som gjør det best på 15 kilometeren med skibytte, den får gå med Caspersen Falla søndag.

Marit Bjørgen har allerede meldt «pass» til lagsprinten. Dermed er det helt åpent hvem som får den siste plassen.

Listen består av navn som Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Kathrine Harsem og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Sistnevnte ville diplomatisk overlate til treneren på bordet ved siden av seg svare for lagsprintuttaket på dagens pressekonferanse. Men Heming-jenta er definitivt en kandidat, ettersom hun ble nummer fire i sprintfinalen i Otepää for en snau uke siden.

– Knallhardt



Mest sannsynlig – gitt historikken – må landslagstreneren velge mellom Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. Begge to gjorde en svak åpningsøvelse i sprint torsdag og røk ut før finalen.

Det meste av uttaksbråket til øvelser i mesterskap har foregått på herresiden. Nå ligger det stor skuffelse i vente for to av verdens beste kvinneløpere denne helgen.

– De skjønner dette selv. Det er kun én som skal få gå. Jeg ser ikke på det som et stort problem.

– Er du forberedt på å skuffe én av de to?

– Det kan jeg være, men de skjønner litt selv også når ting går opp og ned. Prestasjoner står i høysete med tanke på å gå videre distanser, og når det kun er to stykker som er med i en teamsprint, er det knallhardt. Det er ikke bare å knipse så har du den plassen der, sier Hjelmeset.

PS: Hverken Bjørgen, Weng eller Østberg var til stede på pressekonferansen for morgendagens 10 kilometer-lag. Alle de tre profilene var i løypene for å trene ettersom trioen gikk sprint torsdag. Ingen av de kom til finalen.