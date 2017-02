Landslagssjefen slår knallhardt tilbake mot svensk kritikk

ULLEVAAL STADION (VG) Johan Sares sier at hans svenske landslag skal holde seg unna den norske «gråsonen». Norge-sjef Vidar Løfshus fnyser av utspillet.

LEDET UTVALGET: Katharina Rise la frem rapporten om medisinbruken i norsk langrenn. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Bruken er ikke kompatibel med den svenske tilnærmingen. Vi vil fortsette å følge vår tilnærming. Vi vil ikke gå inne i noen gråsoner, sier sjefen for Sveriges landslag på distanserenn til Expressen, etter å ha hørt resultatet av granskingsutvalgets rapport.

På pressekonferansen på Ullevaalstadion var utvalget nøye med å understreke at de ikke hadde avdekket noen forhold hvor friske utøvere hadde blitt medisinert, sett bort fra tilfeller hvor utøvere hadde astmalignende symptomer.

– Vi følger anbefalingene fra våre egne leger. Norges syn på bruken av astmamedisin er ulikt det svenske, sier Sares.

– Det virker bare rart for meg å bruke stoffer om du ikke er syk. For meg handler dette om sunn fornuft, fortsetter Sares, som viser til Sundby-saken.

– Kunnskapsløst



Kritikken fra Sares hadde også nådd landslagssjef Vidar Løfshus på Ullevaal Stadion.

– Johan Sares har skutt fra hofta. Det overrasker meg ikke så mye. Svenskene er mer opptatt av hva nordmenn gjør enn hva de skal prestere selv, sier Løfshus til VG.

Han hadde såvidt fått med seg at den svenske langrennsleiren nok en gang stiller seg forundrende til den norske forstøver-praksisen. Det er en holdning Sveriges langrennslandslag har hatt lenge.

– Det er kunnskapsløst av ham igjen. De må passe på seg selv i stedet for å passe på sine små naboer i vest, sier Løfshus.

Tar det med et smil



På spørsmål om ikke langrennsstormakten Norge bør ta innover seg kommentarene de får fra utenlandske konkurrenter, svarer landslagssjefen slik:

– Det brukes forstøvere av andre langrennsnasjoner også. Det er noe enestående for norsk langrenn. Det er en konsekvens av at vi er desidert best og får mest oppmerksomhet. Det er artig å diskutere ting rundt langrenn og jeg ønsker en debatt rundt det veldig velkommen, sier Løfshus.

Han regner med å hilse på Sares når de en gang møtes i Lahti-VM som begynner om en uke. Løfshus mener det er «toskete» av svenskene å skyte på de norske.

– Det er jo svenskene som bør føle seg som storebror. De er gode i hockey og fotball og de fleste idretter som er viktige internasjonalt. Vi får ta det med et smil, sier landslagssjefen.

Fortsetter med forstøver

Svenske medier har fulgt presentasjonen av granskingens resultat tett, og fokuserer særlig på to ting:

• Frifinnelsen av bruk av saltvannsoppløsning i forstøverapparat.

• Medisinene i smørertraileren.

Sjef for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, sa til VG at det ville være «uansvarlig å overprøve utvalgets beslutning» om at det ble gitt grønt lys til videre bruk av forstøverapparat.

– Akkurat det punktet diskuterte langrennskomiteen i går. Dette er viktig å få klarhet i nå en uke før VM. Basert på utvalgets sin innstilling finner vi ingen grunn til å overprøve det. Vi kommer ikke til å gjøre noen endringer i den praksisen nå, sier Skogstad.

Utvalgsleder Katharina Rise bemerket også at deres undersøkelser hadde vist en enkel tilgang til reseptbelagt medisin i den mye omtalte annenetasjen på smørertraileren til Norges langrennslandslag.

– Det har blant annet vært astmamedisin som ikke har stått på dopinglistene, men som har vært reseptbelagt. Her oppdaget vi bristende rutiner som vi bemerket nå i høst, fortalte Rise.

