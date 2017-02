Kroghs gull-knep: Tar lengre pause før VM

OTEPÄÄ (VG) Finn Hågen Krogh (26) var helt fram til denne uken fast bestemt på at han ville gå søndagens 15 km klassisk i Otepää.

Nå har finnmarkingen kommet på andre tanker:

– Jeg fant ut at dette løpet kom for tett innpå VM-sprinten, som går torsdag. Derfor nøyer jeg meg med lørdagens sprint her i Otepää.

– Var det du selv som tok denne avgjørelsen?

– Ja!

Til gjengjeld kjørte Krogh ekstra hardt på trening i Otepää fredag.

– Det er viktigere å være i slag i Lahti, sier han til VG.

Petter Northug og de svenske løperne har valgt samme strategi som Krogh: de går bare ett av løpene i Otepää. Derimot skal Martin Johnsrud Sundby og flere andre av de norske etter planen gå både sprint og 15 km.

En svensk journalist sier at Finn Hågen Krogh av mange svensker blir trukket frem som den største trusselen i VM. Han svarer:

– Da tror jeg de har glemt Martin (Johnsrud Sundby). Han er vårt desidert sterkeste kort. Han var i form da vi lå på Sjusjøen i hvert fall. Til og med jeg frykter Martin, smiler Finn Hågen Krogh.

Finnmarkingen er også tatt ut til tre-mila, som går lørdag.

– Jeg ser på meg selv som medaljekandidat både på sprint og tremila. Men det må kanskje klaffe enda mer på sprinten, for det er enda flere detaljer som kan bikke begge veier.

– Emil Iversen sa til Dagbladet at Martin Johnsrud Sundby ikke ville ha deg som konkurrent på tremila?

– Jeg tar det som et godt tegn.

– Petter Northug vil ha deg som ankermann på stafetten. Hvordan ser du på det?

– Det ville være en ære å gå i Petters fotspor, for han har levert til de grader. Hvis han er ærlig på at han ikke er i god nok form, så er jeg klar til å ta ansvaret. Det er mest press på den etappen, det er der det skal avgjøres. Og det er kanskje den aller viktigste distansen for det norske folk.

– Hva vil du være fornøyd med i Lahti?

– Hvis jeg får en individuell medalje, så vil jeg være veldig fornøyd.

Krogh er fornøyd med astma-utvalgets konklusjoner.

– Vi var ganske trygge på at vi ikke gjorde noe ulovlig, men det er godt å få sjekket ting og rutiner, så det er fint.

– Har dere følt dere mistenkeliggjort?

– Ja, litt, men jeg har aldri følt meg bekymret for at vi ikke er i det området vi skal være.