Kristoffersen sikret Varden Meråker NM-gull

LYGNA (VG) Marthe Kristoffersens (27) glimrende ankeretappe snøt Barbro Kvåle (24) for NM-gull på hjemmebane.

Kristoffersen gikk ut på sisteetappen for Varden Meråker som nummer tre, like bak Gjøvik Skiklubb og 25 sekunder bak ledende Lillehammer Skiklubb.

Kristoffersen brukte to kilometer på å ta igjen Kvåle, og gikk rett i fra 24-åringen som er vokst oppe kun kilometer unna Lygna Skistadion.

Til slutt sikret hun gullet 23,9 sekunder foran Lillehammer.

– For meg er det kjempestort. Jeg har stått uten team og Varden har kanskje betydd alt for at jeg satser og står her i dag. Det var det eneste jeg hadde i hodet, nå går jeg for klubben og bygda. Det gullet skulle jeg ha, sa Kristoffersen til NRK etter målgang.

– Skigleden er tilbake igjen, og nå tar hun gull, kommentere Jann Post idet Kristoffersen var på vei inn til stadion.

For 27 år gamle Kristoffersen har hatt noen tunge år i skisporet og har uttalt at hun ikke tålte hardkjøret til Johaug og Bjørgen.

Denne vinteren viste hun at kroppen fungerer igjen.

Anikken Jørgensen gikk første etappe, mens Kathrine Harsem gikk den andre for gullaget fra Nord-Trøndelag.

Øystre Slidre, med Maren Wangesteen og søstrene Mari og Hilde Eide, tok bronsen.

Voldsom etappe av Flugstad Østberg

Det ble en spennende stafett, med tre ulike lag helt i tet i løpet av de femten kilometerne.

Ingvild Flugstad Østberg tok raskt teten på første etappe. Gjøvik Skiklubbs stjerne fikk med seg Øystre Slidres Mari Eide en kort periode, men fikk det fort tøft og måtte slippe 26-åringen.

Flugstad Østberg vekslet først av samtlige. Hun sendte 19 år gamle Susann Sagstuen ut på andre etappe over ett minutt foran Øystre Slidre, og over to minutter foran Varden - regnet blant forhåndsfavorittene.

– Jeg vet det kommer mange gode bak, så jeg får bare prøve og åpne hardt, sa Sagstuen til NRK før hun gikk ut på den klassiske andreetappen.

Duell mellom Varden og Lillehammer

Bakfra kom Lillehammers Marthe Bjørnsgaard og Vardens Harsem som to kanonkuler.

Harsem - som sikret VM-billeten med en god sprint fredag - tok inn over ett minutt i løpet av de to første kilometerne. Bjørnsgaard gikk Lillehammer opp i ledelsen da hun tok igjen Sagstuen etter rundt tre kilometer.

Til siste veksling var Lillehammer Skiklubb 23 sekunder foran Gjøvik med Tuva Bakkemo på ankeretappen.

Men enda viktigere: 25 sekunder foran Varden, som hadde Marthe Kristoffersen på siste etappe.

For Lillehammer gikk Barbro Kvåle, opprinnelige fra Brandbu, kun noen kilometer fra Lygna.

På Kvåles hjemmebane tok Marthe Kristoffersen inn hele forspranget til Lillehammer på kort tid, gikk rett ifra og sikret NM-gull for Varden.

Bronsekampen avgjorde Maren Wangensteen til fordel for Øystre Slidre i duell med Bakkemo mot slutten.

PS! Marit Bjørgen, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var blant profilene som valgte ikke å gå søndagens stafett.

