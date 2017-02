Krisemøte i den svenske VM-leiren

LAHTI (VG) For de aller fleste svenskene herreløperne har det vært stang ut i VM-åpningen. Nå skal landslagssjefen ha møter med smøreteamet for å finne ut av ski-problemene.

– Vi har dessverre hatt problemer. Det går fort nedover og når vi står i sporene. Men det er verre når vi går over til skøyting. Noe må gjøres fremover, sier Sverige-profil Calle Halfvarsson til Expressen.

– Det var elendig. Skiene hang ikke med. Jeg bare stod og stampet. Jeg tror Calle hadde det på samme vis. Jeg slet på den klassiske delen. Det er trøstesløst, sier Daniel Richardsson til Aftonbladet.

Les også: Bjørgen brast i gråt etter snapchat-melding fra sønnen før gull-løpet

Krisemøter

Ifølge Expressen venter nå krisemøter mellom smøreteamet og landslagssjef Rikard Grip.

– Vi får se hvordan vi skal gjøre det videre. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har hørt om løpernes opplevelser. Vi får sette oss ned og se på det og om det kan ligge noe i det, sier landslagssjefen.

For Sveriges damer har mesterskapet åpnet bra. Hanna Falk og Ida Ingemarsdotter havnet like utenfor pallen på sprinten torsdag. Lørdag vant Charlotte Kalla bronsen i kamp med Marit Bjørgen og Krista Pärmäkoski.

Les også: Johaug om lagvenninnenes beskjed: – Jeg setter stor pris på det

– Bortskjemte



Herrene har en helt annen åpning på VM. Calle Halfvarsson, Sverige store sprinthåp, røk ut i semifinalen. Han ble nummer 20 på skibytte-øvelsen i dag, mens Marcus Hellner ble beste svenske på en syvendeplass.

– Sveriges landslag har vært bortskjemt, ikke minst denne sesongen, med at de har truffet hundre prosent. Dette er ikke en riktig smørebom, men her i Lahti har de ikke truffet helt. Alt må være topp i VM, både form og materiale. Dette er noe de må finne ut av for å få suksess her i Lahti, sier Aftonbladet-kommentator Petra Thorén til VG.

Halvarsson bekrefter at smørerne har vært meget gode denne sesongen.

– Det er litt synd at vi bommer nå, men jeg tror de kommer til å få det til fremover, sier Halfvarsson.

Allerede i morgen kommer første mulighet til å rette på det. Da står lagsprinten på programmet. For Sveriges herrelag går Emil Jönsson og Teodor Petterson. For damene går Ida Ingemarsdotter og Stina Nilsson.