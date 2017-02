LAHTI (VG) Langrennsverden står i kø for å hylle Marit Bjørgen (36) etter sitt 22. gull i VM eller OL.

– Hun er så god. Hun er to klasser bedre enn alle andre, sier polakken når VG møter henne i intervjusonen.

– Har du noen gang sett Marit Bjørgen bedre enn dette?

– Jeg ser bare resultatet, for jeg ser henne ikke i løypa. Men det er virkelig, virkelig sterkt, svarer Kowalczyk.

– Hun har fått en sønn, men kommer tilbake.

Les også: Bård Tufte: – Ta med Marius i pulken, Marit

– Hva tror du det betyr for kvinnene i langrennssporten?

– Det er flere damer som har kommet tilbake sterke etter en slik situasjon. Jeg tenker at det er bra for henne. Hun har ikke bare resultatene å tenke på, og kanskje det er bra for henne, svarer Justyna Kowalczyk, som selv ble nummer åtte på 10 km.

Lagvenninnen Heidi Weng hyllet også Bjørgen:

– Det er helt sykt. Det får oss andre til å se dumme ut, sier hun om avstanden på 41 sekunder ned til Charlotte Kalla på sølvplass.

Kallas sjef, den svenske landslagssjefen Rikard Grip, er imponert over hvordan Bjørgen har kommet tilbake etter fødselen.

– Det er fantastisk bra. Utrolig imponerende. Det er mange sterke løpere der framme, så Marit har gått veldig fort nå, melder Grip.

Les også: Legendene hyller Bjørgen

TV2s langrennsreporter Ernst A. Lersveen har fulgt Bjørgen gjennom hele hennes karriere, og har dette å si om å vinne VM-gull med over 40 sekunders forsprang til toeren:

– Jeg har latt meg imponere av henne i mange, mange år, men ikke til de grader som nå. Denne seiersmarginen er en evighet i langrenn, sier Lersveen på vei fra seiersintervjuet. Så legger han til:

– Hvis det er slik å bli mor, så er jeg irritert over at jeg er mann.

Les også: Nervøs Gull-Bjørgen: Ville egentlig gå hjem

Kvinnetrener Roar Hjelmeset sier at han har brukt opp superlativene om Marit Bjørgen.

– Det er ikke så mange ord igjen, sier han og kommer ikke opp med noe mer oppfinnsomt enn fantastisk denne tirsdagen.

– Marit Bjørgen er en fantastisk skiløper, og hun har kommet i fantastisk form.