Kona Marieke: – Jeg er så utrolig stolt av Martin

LAHTI (VG) Sønnene til Martin Johnsrud Sundby har en pappa som vinner så mye at den eldste har lært seg forskjellen på gull, sølv og bronse. Etter VM-sølvet onsdag sa han derfor: Pappa, du ble ikke nummer én.

Sønnene til Sundby er ikke med til Lahti, de er hjemme i Oslo sammen med mamma Marieke. Men begge har vært med på flere skirenn. De har også vært med på både pressetreff og på seierspallen. Når man ser blikket sønnen Markus sender faren, så er det ingen tvil om at pappa Martin er den store helten.

Onsdag var Markus i barnehagen da Sundby kjempet om VM-gull i Finland.

– Martin får høre det, Markus sier: Pappa, du ble ikke nummer én, sier Marieke og ler litt og fortsetter:

– Markus vet forskjellen mellom gull og sølv, og en og to. Markus var i barnehagen da Martin gikk, men han hadde fått med seg at han ble nummer to. Men om det er NM eller VM det bryr han seg ikke om. Det skjønner han ikke forskjell på.

HIGH FIVE: Markus var med pappa Martin Johnsrud Sundby på pressetreffet på Beitostølen foran denne sesongen i november i fjor. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Etter enorme mengder seirer i verdenscupen på distanserenn og Tour de Ski kjenner kona Marieke på gullpresset som er der ute. Onsdag fikk han VM-sølv nummer to, bare slått av Iivo Niskanen på 15 kilometeren.

Rått med to sølv



Lørdag fikk han sølv bak Sergej Utjugov på 30 kilometer fellesstart med skibytte, etter drama like før slutt, Sundby brakk staven da han forsøkte å rykke i bakken.

Selv snakker hun ikke med mannen om gull. VG snakket med kona rett før Martin mottok sølvet.

– Jeg er utrolig stolt av det han presterer, det er rått å ta to sølv på rad. Han er i kanonform. Han har klart det. Men han har hatt litt stang ut med konkurrentene han har møtt. Jeg kan ikke si jeg føyer meg med gullpresset. Martin har levert fantastiske prestasjoner, sier Marieke Heggeland til VG.

Og selv om «hele Norge» venter på det første VM-gullet til 32-åringen fra Oslo, så er ikke det fokus når Martin og Marieke snakker sammen.

– Vi prater ikke om noe sånt. Vi snakker om hverdagslige ting. Vi prøver å holde det borte, men Martin tenker nok på det. Gulljaget er mye i mediene. Det er ikke det vi skal diskutere, sier Heggeland.

Tror på gull søndag



Men selvfølgelig håper hun at ektemannen skal stå øverst på pallen.

– Det hadde vært så fortjent. På hans vegne håper jeg han tar gull. Han fortjener det så inderlig etter alle årene i toppen, sier Heggeland til VG.



BRONSE-KYSS: Martin Johnsrud Sundby tok VM-bronse på 15 kilometer klassisk i Oslo i 2011. Foto: Line Møller , VG

– Tror du gullet kommer på femmila søndag?

– Jeg tror absolutt det kan komme på søndag, men det er mange som skal slås. Men det kan komme, ja, svarer Heggeland.

Oppe da pappa fikk sølvmedaljen



De har også sønnen Max på 10 måneder. Han lå og sov da Martin mottok sølvmedaljen i Lahti sentrum onsdag kveld. Markus var oppe og holdt på med ipaden.

– Kanskje det blir lettere å ta flere gull, om han tar det første. Da kan han senke skuldrene?

– Det er så mange ting som spiller inn: Ski, knall, fall og føre. Men man kan håpe det. At det blir en medgangsbølge, svarer Heggeland.

Hun roser mannen fordi han alltid kjemper for å bli best. Uansett.

– Martin er en positiv sjel. Han kjemper med det han har. Han blir ikke sur og mutt, heldigvis. Han er veldig fokusert på hva han kan gjøre for at ting skal være optimalt. han bruker ikke energi på det han ikke kan gjøre noe med, sier kona.

Familien bor i Oslo, kona er fysioterapeut. Da Sundby la ut på 15 kilometer klassisk enkeltstart kom nervene hos kona.

– Jeg fikk ikke gjort så mye fornuftig. Jeg var veldig nervøs helt til jeg skjønte hvor det bar, sier hun.

Hjelmeset: Viktigst for kona



I et intervju onsdag sa Odd-Bjørn Hjelmeset til VG at hans VM-gull i 2007 var viktigere for familien enn ham selv. Han ønsker av hele sitt hjerte at også Sundby skal få oppleve et VM-gull.

– Jeg hadde tre unger som satt hjemme og så på. Mor og far så på. Alle var så fantastisk glade. De ringte i hytt og pine. Og Elisabeth (kona), jeg tror det var en større seier for Elisabeth enn for meg, sier Hjelmeset til VG og fortsetter:

– Det blir som kona til Martin, de har to unger, han har 200 reisedøgn hvor hun er mest alene med ansvaret, barna ser faren mest på tv. Så endelig lykkes du. Den følelsen og gleden til de nærmeste og trenere og støtteapparat, jeg var mer rørt av det enn av egen prestasjon.

VM-gull i stafett



Men Marieke sier at gullet er ikke så viktig for henne. Martin han komme hjem med gull, sølv, bronse eller ingenting.

– Han gjør så godt han kan. Han kan komme hjem med hva som helst. Så lenge han gjør alt han kan. Gullmedalje er ikke det viktigste, men kampen. Men jeg håper jo med ham om gullet, sier kona.

Og det er en ekstra grunn til at hun ønsker gulldrømmen til mannen blir innfridd snart.

– En ting kan jeg si, han blir ikke mindre fokusert om han ikke tar gull i Lahti. Klarer han ikke det, så kan det bli en veldig lang karriere, sier Heggeland og ler.

Sundby har flere VM-gull på stafett. Fredag kan han få et nytt. Søndag er det altså siste mulighet for individuelt gull. Denne gangen.