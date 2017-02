Komet-Klæbo skulle bli fotballstjerne - nå er han VM-favoritt på ski

OTEPÄÄ (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) hadde Cristiano Ronaldo som sitt store forbilde. Han ville bli fotballstjerne. Nå er trønderen gull-favoritt nummer én i ski-VM i Lahti.

Det mener i hvert fall Sergej Ustjugov, og etter seieren i Otepää tenker mange som den russiske kjempen.

– Han er en av flere norske favoritter, mener italieneren Federico Pellegrino.

Selv beholdt Johannes Høsflot Klæbo roen i ståheien etter den knusende seieren i Estland. Han er bare et par måneder eldre enn det Petter Northug var da han vant sitt første verdenscuprenn. Klæbo er nå 20 år, tre måneder og 27 dager.

Men det var altså noe ganske annet han drømte om da han var yngre.

Ville satse fotball

– Jeg ville bli fotballspiller. Jeg gikk fra Astor til Nardo for å satse mer seriøst. Men så etter hvert skjønte jeg at det etter hvert ble skiløper. Så gikk jeg tilbake, for å spille med kompisene for moro skyld.

Lørdagens verdenscupvinner gikk i 1. klasse på videregående da han skjønte hvor det bar.

– Men det ble mye fotball på ski-linja også. Det var mange fotballspillere der.

Norges ski-komet var midtbanespiller og fordelte ballene.

– Der kunne jeg springe mest, konstaterer han overfor VG.

Følger Ronaldo

Det største forbildet var Cristiano Ronaldo. Kjærligheten til portugiseren oppsto da han spilte i Premier League.

– Manchester United og Rosenborg er lagene mine. Selv om ikke Ronaldo er i United lenger, følger jeg fortsatt med på hva han driver med.

– Angrer du på at det ble ski?

– Nei, nei! Skiløper er ikke noe dårlig alternativ. Men det er artig å følge med på fotball fortsatt.

Til våren (nå må landslagstrenerne i langrenn se bort, for dette liker de nok ikke å høre) vurderer Johannes Høsflot Klæbo å gjøre comeback på fotballbanen.

Vil gjøre comeback

– Jeg har noen kompiser som har begynt å spille igjen, så jeg vurderer å slenge meg med i de lavere divisjoner.

– Var du et større talent i fotball enn langrenn?

– Jeg var ikke voldsomt god, men synes det var utrolig artig. Men jeg var liten av vekst på den tiden og hadde trøbbel med å hevde meg på midtbanen. Jeg hadde ikke en sjanse i hodedueller, jeg ble for spe. Derfor valgte jeg langrenn.

Johannes Høsflot Klæbo har imponert også tidligere i vinter, men ikke lyktes i finalene. Denne gang ble det annerledes. Finn Hågen Krogh og Ustjugov måtte kjempe om 2. plassen. 1. plassen var det aldri tvil om.

Tok kommandoen

– Endelig fikk jeg min første seier. Jeg prøvde å ta litt mer kommandoen i finalen enn jeg har gjort før. Da kjente jeg at jeg kjapt fikk noen meter, sier Klæbo i møte med norske journalister i Estland.

– Hvordan er det å oppleve at alle peker på deg som VM-favoritt?

– Det er mange faktorer som skal klaffe for å lykkes der. Jeg er trygg på at formen er der den skal være. Det handler om topp ski og ha en topp dag. Det er mye som skal klaffe for at jeg skal komme til finalen.

Året store komet vant altså generalprøven fem dager før VM-debuten og kunne innkassere sin første verdenscuptriumf. Han parkerte de mer rutinerte stjernene tidlig i finalen med et massivt rykk og holdt avstanden helt i mål. Finn Hågen Krogh kom på 2. plass, russiske Sergej Ustjugov ble nummer tre. Sindre Bjørnestad Skar fikk 5. plass, mens lagkamerat Håvard Solås Taugbøl kom på plassen bak.

Avskriver ikke Northug

– Alle de som var i finalen i dag, kan potensielt vinne i Lahti. Og du skal aldri avskrive Petter Northug.

Det norske sprintlaget i VM torsdag består av Krogh, Klæbo, Skar, Emil Iversen og tittelforsvarer Petter Northug.

Klæbo kommer «alltid» først ut i starten.

– Jeg har trent bevisst på det, er hans enkle forklaring.

Spørsmålet er om vi får se Johannes Høsflot Klæbo på flere distanser i VM. Selv sier han:

– Jeg håper at jeg får gå sprint og kanskje teamsprint og 15 km. Men det er ikke jeg som skal ta ut det laget.

– Stafett?

– Det spørs hvor fort jeg går...

Men femmila skal han ikke gå:

– Jeg er ikke glad i å gå så langt, og det kommer en sprint i Drammen rett etter VM.