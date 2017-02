Knust Østberg vraket seg selv – Weng og Falla går lagsprinten

LAHTI (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) har skuffet stort i de to første VM-øvelsene. På lagsprinten i morgen er det Heidi Weng (25) som danner paret med Maiken Caspersen Falla (26).

Selv om Flugstad Østberg har gått distansen de to siste mesterskapene, der det har blitt OL-gull i Sotsji (2014) og gull under VM i Falun for to år siden, er det Heidi Weng som går lagsprinten med Maiken Capsersen Falla.

– Det er ikke jeg som går den. Jeg har vært med på laget de to siste mesterskapene, men nå er det to andre som skal kjempe om gull i morgen, sa en meget skuffet Ingvild Flugstad Østberg til VG før uttaket ble offentliggjort.

Weng først ut for Norge



Laguttaket ble offentliggjort 16.00 i dag. De to jentene som skal representere Norge i lagsprinten søndag er Caspersen Falla og Weng.

Weng skal gå først ut for Norge. Tidligere på dagen sa hun til VG at avgjørelsen er opp til lagledelsen, men bekreftet at «det hadde vært moro å gå».

– Og så må vi bare være ærlig og kjenne på kroppen.

– Men bør du gå?

– Etter skøytedelen nei, etter klassiskdelen så ja, sier hun og smiler lurt.

– Ikke starten jeg hadde trodd på



Weng ble nummer fem og hadde en langt bedre dag enn Østberg.

For Gjøvik-jenta hadde en langt dårligere følelse etter en 19. plass og over to minutter bak VM-vinner Marit Bjørgen i mål i dag. Det ble en helsvart dag på 15 kilometeren. Prestasjonen var hakket bedre på sprinten torsdag, men man kan trygt si at mesterskapet ikke har levd opp til Gjøvik-jentas forventninger.

I dag forsøkte hun å holde motet oppe underveis, men forstod allerede på klassiskdelen (de første 7,5 kilometerne) at det ikke kom til å gå. Østberg gikk bare «for å berge så godt som mulig».

– Det er ikke noen god følelse. Jeg vil være med å kjempe i toppen, og det er målet. Når jeg da absolutt ikke er med å kjempe om topplasseringer er ikke det noen god følelse.

– Det har ikke vært den starten jeg hadde håpet og trodd på. Jeg har følt kroppen er i bra form. Det er ikke noe godt for selvtilliten, sier Østberg.

Resultater 15 kilometer kvinner:

1. Marit Bjørgen, Norge: 37:57,5

2. Krista Pärmäkoski, Finland: + 4,8

3. Charlotte Kalla, Sverige: + 32,0

4. Nathalie von Siebenthal, Sveits: + 1:05,0

5. Heidi Weng, Norge:+ 1:05,1

Øvrige norske:

8. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: + 1:11,1

19. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: + 2:12,2