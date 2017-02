Knust Østberg sliter med selvtilliten – vraker seg selv til lagsprinten

LAHTI (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) har skuffet stort i de to første VM-øvelsene. Nå tror hun at lagsprinten i morgen går uten henne.

Det til tross for at hun har gått distansen de to siste mesterskapene. Der har det blitt OL-gull i Sotsji (2014) og gull under VM i Falun for to år siden.

– Det er ikke jeg som går den. Jeg har vært med på laget de to siste mesterskapene, men nå er det to andre som skal kjempe om gull i morgen, sier en meget skuffet Ingvild Flugstad Østberg til VG.

Går mot Weng



Laguttaket drøyer helt frem til klokken 16.00 i dag. Det har vært uvisst hvem som er sprint-verdensmester Maiken Caspersen Fallas partner på morgendagens distanse. Nå er i hvert fall Østberg uaktuell. Ifølge seg selv.

Dermed blir Heidi Weng trolig det siste medlemmet på lagsprint-laget. Hun sier til VG at avgjørelsen er opp til lagledelsen, men bekrefter at «det hadde vært moro å gå».

– Og så må vi bare være ærlig og kjenne på kroppen.

– Men bør du gå?

– Etter skøytedelen nei, etter klassiskdelen så ja, sier hun og smiler lurt.

– Ikke starten jeg hadde trodd på



Weng ble nummer fem og hadde en langt bedre dag enn Østberg.

For Gjøvik-jenta hadde en langt dårligere følelse etter en 19. plass og over to minutter bak VM-vinner Marit Bjørgen i mål i dag. Det ble en helsvart dag på 15 kilometeren. Prestasjonen var hakket bedre på sprinten torsdag, men man kan trygt si at mesterskapet ikke har levd opp til Gjøvik-jentas forventninger.

I dag forsøkte hun å holde motet oppe underveis, men forstod allerede på klassiskdelen (de første 7,5 kilometerne) at det ikke kom til å gå. Østberg gikk bare «for å berge så godt som mulig».

– Det er ikke noen god følelse. Jeg vil være med å kjempe i toppen, og det er målet. Når jeg da absolutt ikke er med å kjempe om topplasseringer er ikke det noen god følelse.

– Det har ikke vært den starten jeg hadde håpet og trodd på. Jeg har følt kroppen er i bra form. Det er ikke noe godt for selvtilliten, sier Østberg.

Resultater 15 kilometer kvinner:

1. Marit Bjørgen, Norge: 37:57,5

2. Krista Pärmäkoski, Finland: + 4,8

3. Charlotte Kalla, Sverige: + 32,0

4. Nathalie von Siebenthal, Sveits: + 1:05,0

5. Heidi Weng, Norge:+ 1:05,1

Øvrige norske:

8. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge: + 1:11,1

19. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: + 2:12,2