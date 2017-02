Klæbo vil gå tre VM-løp

LYGNA (VG) Morfar Kåre Høsflot mener barnebarnet Johannes Høsflot Klæbo (20) bør få ett VM-løp, minst. Martin Johnsrud Sundby mener han bør gå minst to. Selv er han klar for tre.

Klæbo leverte en god søknad til å få med seg også 15 kilometer klassisk i VM under NM på Lygna med NM-sølv på den distansen, men Sundby mener det er på to andre øvelser at VM-billettene bør være klare.

– Johannes er et kjempetalent og har masse gode egenskaper. Han går kjempefort på ski, men per i dag er han en større medaljekandidat på sprint fri, og den skal han jo gå, sier Sundby til VG og legger til:

–.Jeg vil også tro han går lagsprinten.

20-åringen hadde iallfall gått lagsprinten i VM om Sundby hadde vært landslagstrener.



Didrik Tønseth vant den første NM-distansen på Lygna, nesten 43 sekunder foran Klæbo. Sundby tok NM-bronsen.

Morfar Kåre Høsflot var som normalt til stede for å se barnebarnet gå skirenn. Han er veldig imponert over hva barnebarnet har fått til denne sesongen.

– Sesongen har overgått alt vi hadde som mål. Vi trodde han skulle være i U23-VM nå, sier morfar Høsflot til VG.

– Hvor mange VM-løp mener du barnebarnet bør få gå?

Først kvier morfaren seg for å svare. Så sier han:

– Ett, minst.

Kan kopiere Northug



20-åringen fra Trondheim har hatt en fantastisk sesong, han har knapt vært ute av pallen i sin første sesong som senior. Det er smått utrolig.

I likhet med Petter Northug kan han få tre VM-løp i sin første sesong som senior. Northug gikk lagsprinten, 30 kilometer fellesstart og stafett i Sapporo i 2007.

Selv har Klæbo begynt å fokusere på det som skjer i VM første dag, 23. februar.

– Jeg har først og fremst sprinten. Jeg er klar til å gå. Jeg har lyst til å stå på startstreken, sier Klæbo på pressetreffet på Lygna.

Men det er ingen tvil om at han har 15 kilometer klassisk i bakhodet foran VM.

– Planen er å gå greit fort her, så gå flere distanser, sier Klæbo etter NM-sølvet.

VM-planen



Dermed skulle VM-planen til 20-åringen se slik ut: Sprint friteknikk torsdag 23. februar, lagsprint klassisk søndag 26. februar og 15 kilometer klassisk onsdag 1. mars.

– Det blir veldig vanskelig å komme utenom Johannes i et laguttak. Så får vi se hvor mange renn han går, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

Landslagstreneren tror ikke 20-åringen kommer til å kjenne på et altfor stort press i VM, selv om han er ung og debutant.

– Det er ikke noe problem. Det er bare et skirenn. Det er bare å stille opp. Bare gjøre det vanlige han gjør i et verdenscuprenn, sier Hetland.

Klæbo fikk spørsmål på pressekonferansen etter NM-løpet om det er mulig å gå fire VM-løp.

– Ja, fire distanser skal være mulig. Det handler om å være fink til å gjøre de rette tingene og å koble på hodet sitt på riktig måte, sa Klæbo.