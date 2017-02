Kan du navnet på mannen til venstre? I dag kan han ta VM-gull på sprinten

VIERUMÄKI (VG) Det er ingen stor overraskelse om Sindre Bjørnestad Skar (25) havner på VM-pallen i dag.

Om du kjenner igjen Skar ved første øyekast, så betyr det antagelig at du er litt over gjennomsnittet interessert i langrenn. Så langt har han ikke fått voldsomt med oppmerksomhet, men merk deg navnet - for i dag er han en av utfordrerne til VM-gullet.

Anders Aukland har to individuelle VM-sølv på sin CV. Han vet hvem han tror vinner i dag.

– Jeg synes Johannes Høsflot Klæbo har hatt en utrolig sesong. Men jeg svarer Sindre Bjørnestad Skar, han er en lokal gutt fra Bærums Verk, det er min favoritt, sier Aukland til VG.

Gjennombrudd



Skar vant sprinten i Toblach for en drøy måned siden. I Falun (28. jhanuar) ble han nummer tre på sprinten, det ble han også i Davos i desember. Der er faktisk bare en gang han ikke har vært på pallen i sprint denne sesongen, han ble nummer fem i Ötepää for en kort uke siden.

Likevel, han fikk ikke spørsmål på onsdagens pressemøte før herresprinten. Men etterpå snakket han med VG.

Petter Northug og Emil Iversen hadde snakket om at de – med sin vekt – var de raskeste ned bakken mot VM-stadion i Lahti.

– De gutta der prater om at de er gode nedover bakken, men det er jeg som er best, fastslo en smilende Skar, som var på pallen i alle verdenscuprennene som gjaldt som kvalifisering til VM.

– Jeg tror nok konkurrentene frykter de gutta der mer enn meg, fastslo Skar.

10-12 kan vinne



Sprinttrener Arild Monsen er enig i at Skar er god nedover:

– Jeg tror Emil Iversen er aller raskest ned bakken. Han er en flink glider. Sindre er en villmann nedover, så får vi se hvor mye han kan utnytte det. De to er veldig gode nedover.

– Men for å vinne må du uansett gå den siste svingen veldig bra.

– Kommer dere til å diskutere dette innen laget?

– Vi kommer til å diskutere forskjellige scenarier gjennom dagen. Vi må ikke ødelegge for hverandre vi norske. Men i kampens hete kan det skje ting, slik er sprint.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener at 10-12 mann kan vinne VM-sprinten, men har også sin favoritt:

– Jeg tror Johannes Høsflot Klæbo er den største favoritten, hvis vi ser på formutviklingen, sier han om trønderen som vant i Otepää sist helg.

– Men samtidig er han 20 år, han har aldri gått mesterskap før og opplever ting som han aldri har opplevd før. Derfor er han også et veldig usikkerhetsmoment. Men jeg ville altså ha satt pengene mine på Johannes.

Aukland mener at alle de fem nordmennene kan vinne, og nevner ellers – i rekkefølge – karer som Federico Pellegrino, Lucas Chanavat, Baptiste Gros og Tour de Ski-vinneren Sergej Ustjugov.

– Hvis Johannes kjører oppover som han gjorde i Otepää, kan han få ti meter på Pellegrino på toppen av bakken. Det er det avhengig av ski og gli om han kan holde på den ledlesen.

– Sannsynligheten er selvfølgelig stor for at én av de norske kommer til å ha et uhell. Men derfor er det en fordel at de er så mange. Jeg gleder meg veldig til den første VM-distansen, sier NRK-eksperten.