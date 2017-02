Kan bli droppet resten av VM: Estil mener Iversen må få «reise kjerringa»

LAHTI (VG) Frode Estil (44) er ikke i tvil om hva som er den beste løsningen for at Emil Iversen (25) skal få lagsprintfadesen på søndag ut av hodet.

Det er ikke gitt at 25-åringen får gå noen flere distanser i årets mesterskap. Men ifølge Frode Estil er dét oppskriften for å snu humøret og situasjonen for 25-åringens del så raskt som mulig.

– Det beste er at han får lov til å gå en distanse til. Enten 15 kilometer klassisk eller stafetten, og reise kjerringa, sier den tidligere OL- og VM-gullvinneren til VG.

– Han bør få gå en distanse så fort som mulig?

– Ja, men om det ikke skulle bli noe nå så får han konsentrere seg om første verdenscuprenn etter VM. Han må i hvert fall glemme løpet så fort som mulig. Det har ingen hensikt å ergre seg. Det er små marginer i sprint og tette dueller, sier Estil, som også har vært Iversens lærer på videregående skole.

Beinhard konkurranse



Iversen fikk en dag han trolig aldri vil glemme på søndagens lagsprint. Han gjorde en tabbe da han skiftet spor foran finske Iivo Niskanen. Det ble krasj. Iversen gikk i bakken. Det samme gjorde finnen.

Han fikk kritikk fra både trener Arild Monsen, utenlandske ledere og de finske løperne selv for manøveren som kostet både Finland og Norge enten sølv- eller gullmedalje. Iversen ville bare hjem, men hadde endret mening sent på kvelden i går etter samtale med landslagstrener Tor-Arne Hetland.

Men om det blir flere distanser i VM er uvisst. Kampen om plassene på de ulike distansene for Norges lag er beinhard. Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe er alle høyaktuelle for 15 kilometeren. Det uttaket offentliggjøres tirsdag. Legger du til Finn-Hågen Krogh er naturligvis nåløyet trangt på stafetten også.

Aukland: – Synes ikke han skal gå

NRK-ekspert Fredrik Aukland er usikker på om Iversen bør gå noen flere distanser. Slik han oppfatter det ønsker ikke Meråker-gutten det selv.

– Jeg tror ikke man skal sette en utøver til å stille til start i VM hvis han ikke er mentalt klar for det og ikke ønsker det selv. Emil har gitt klart uttrykk for at han ikke vil være her, men at han aksepterer at han er reserve. Da synes jeg ikke han skal gå hvis han ikke ønsker det selv.

FANKLUBBEN: Det er ikke mange skiløpere som har en helt egen fanklubb, men det har Emil Iversen. Foto: Jørgen Risvold

Fanklubben hadde det vondt



Jørgen Risvold i Emil Iversens fanklubb vet ikke noe om 25-åringen er uttatt til onsdagens distanse. Han og resten av vennegjengen «følte med Emil» og synes det var svært tungt å se at kompisen ikke hadde det bra etter fallet og fjerdeplassen.

– Vi håper han blir tatt ut. Vi håper han får gå så mulig, sier Risvold.

– Er det det som skal til for at han reiser seg?

– Ja, jeg tror nok Emil tar vare på den muligheten han får. Han slår sikkert tilbake hvis han får lov til det. Dette er ledelsens valg, som jeg tror de tar i samråd med Emil, sier fanklubb-lederen.

