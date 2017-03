Kalla om den «umulige oppgaven»: – Har du en idé om hvordan jeg skal slå Marit?

LAHTI (VG) I dag går Marit Bjørgen for sitt fjerde VM-gull i Lahti. Charlotte Kalla har ingen plan om hvordan hun skal klare å slå langrennsdronningen.

Charlotte Kalla har to sølv og en bronse i VM i Lahti. Lørdag er hun en av Bjørgens argeste konkurrenter på 30 kilometer fellesstart friteknikk.

– Hvordan skal du slå Bjørgen?

– Har du en idé om hvordan jeg skal slå Marit? Jeg har heller ikke så mye konkret handlingsplan for det, svarer Kalla og fortsetter:

– Marit er en rå dame. Det skal bli spennende å se hvem som kan holde følge med henne så lenge som mulig.

Har tatt VM-gull før



VG snakket med Kalla etter medaljeseremonien etter stafetten. Da smilte hun stort etter sølv til Sverige.

– Du har vunnet gull før (15 kilometer friteknikk, Falun 2015), så du vet hvordan man gjør det?

– Jeg kan ikke påvirke hvordan de andre går, og akkurat nå går Marit vanvittig fort, svarer Kalla.

I tillegg til Bjørgen så utgjør Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng og Ragnhild Haga det norske tremilslaget, etter at Ingvild Flugstad Østberg vraket seg selv etter et skuffende VM.

Blir ikke kvitt parfymelukt

Marit Bjørgen er superoptimist foran dagens avsluttende konkurranse for damene. Hun sier tremil er noe som passer henne godt.

Noe som ikke kler henne like godt er verdens mest kjente parfyme; Chanel no 5. Men det er ved hjelp av den parfymen hun holder fokus på arbeidsoppgavene. Hennes mentale trener, Brit Tajet-Foxell, har nemlig dynket drikkebeltet hennes i denne parfymen.

– Hun bruker ganske mye, så da kjenner jeg at hun er med meg, sa Bjørgen og lo stort etter at hun fikk stafettgullet torsdag.

– Hva syns du om lukten?

– Det er ikke min parfyme, nei.

– Er det ikke, med all respekt for Tajet-Foxell, en litt gammel damelukt?

– Jo, det er det. Den har satt seg i drikkebeltet mitt, svarer Bjørgen og ler stort før hun lukter på fingrene og sier:

– Jeg har den på fingrene ennå.

Regjerende mester på distansen er Therese Johaug, men hun konkurrerer ikke denne sesongen siden hun er utestengt med en dopingdom. Bjørgen ble nummer to i VM i Falun for to år siden, mens Kalla ble nummer tre den gangen.