De norske langrennsjentene går for utestengte Therese Johaug under 15-kilometeren i Lahti. Det betyr mye for 28-åringen.

– Jeg setter stor pris på det. Jeg ønsker dem masse lykke til, sier Therese Johaug til VG - via manager Jørn Ernst.



Langrennsstjernen opplevde et av sitt livs største dager da hun tok gull på distansen under Falun-VM for to år siden.

På grunn av dopingutestengelsen fra Norges Idrettsforbund får Johaug ikke muligheten til å forsvare tittelen i Lahti, men den fortvilende situasjonen har ikke stoppet henne fra å sende lykkeønskninger til de norske jentene som skal i aksjon.

VG Live: Følg 15-kilometeren fra kl. 11

– Går for Therese

Johaug og Marit Bjørgen har utviklet et nært forhold etter mange år på landslaget sammen. Før rennstart uttalte sistnevnte til NRK at hun gjerne skulle hatt venninnen med seg i Finland.

– Vi har savnet henne i hele vinter. Vi skal gå for henne i dag, forteller Bjørgen.



36-åringen kan selv bli tidenes mestvinnende langrennsløper i VM-sammenheng hvis hun tar gull på 15-kilometeren med skibytte, men ville helst hatt konkurranse fra Johaug.

Skjebnedager

Mens Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen alle har et håp om medalje under VM i Lahti, venter Johaug fremdeles på svar fra de involverte partene i hennes egen dopingsak.

28-åringen er idømt en 13 måneder lang utestengelse fra domsutvalget i Norges Idrettsforbund som hverken hun eller Antidoping Norge har valgt å anke. Men det har fremdeles Det internasjonale skiforbundet (FIS), Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Verdens Antidopingbyrå (WADA) muligheten til.

Om Johaug må gjennom en ny rettssak eller ikke, er det ikke sikkert hun får beskjed før til påske. FIS har varslet at de vil komme med sin avgjørelse 7. mars, men det er WADA som har det siste ordet.

Under VM i Falun tok Johaug tre gull. Hun vant 15-kilometeren, tremila og gikk inn til stafettseier sammen med Bjørgen, Uhrenholdt Jacobsen og Weng.