NRK-ekspert Fredrik Aukland mener at Therese Johaugs (28) OL-inspeksjon i Sør-Korea viser hvor motivert hun er på å komme tilbake.

Hvis Johaug skulle få 14 måneders utestengelse, som er påtalenemndas innstilling etter leppekrem-saken, vil hun rekke OL-deltagelse med et par måneders margin.

– Jeg tenker umiddelbart at det viser hvor motivert hun er, fastslår Fredrik Aukland i en melding til VG.

Johaug er i Sør-Korea nå og skal dra tilbake allerede onsdag. Til helgen er det verdenscup der. Landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrenerne Arild Monsen og Sjur Ole Svarstad drar sammen med den norske troppen tirsdag. Johaugs tur er altså ikke koblet til det norske laget.

– Ja, jeg hadde kjennskap til at hun skulle reise dit i en periode da hun visste at løyper var klargjort, meddeler Løfshus til VG.

– Jeg synes det er positivt at Therese bruker tiden i suspensjonen til å teste løyper mot OL. Hun har uttalt at det er det store arbeidsmålet hennes, sier landslagssjefen.

– Klokt

Kristoffer Bergström, som følger langrenn for Aftonbladet, sender denne hilsenen til Johaug etter VGs nyhet:

– Klokt gjort, Therese! Du provoserer kanskje titusentalls mennesker, men i så fall er det de som skal skjerpe seg. Om ikke engang Antidoping Norge vil utestenge deg over OL, så er det klart at du skal forberede deg på å være med i Sør-Korea. Alt annet ville være dumt, sier Bergström.

– Om noen blir sinte over reisen, så får de en vanskelig jobb med å dra grensen for hva Johaug kan gjøre under utestengelsen. Kan hun ha en treningsplan som er rettet inn mot februar nesten år? Kan hun bestille treningsleirer nå? Kan hun ikke, litt i hemmelighet, drømme om OL-gull på tremila?

– Så hva betyr det at hun er avstengt?

– Det betyr at hun ikke får konkurrere eller trene med landslaget. Bare det. Hun må ikke sitte på en norsk hytte, se på HBO og spise ostepop til straffen er over – og først deretter planlegge for OL, sier Bergström.

– Vanskelig kritiseres

Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter ser heller ingen grunn til å kritisere Sør-Korea-turen:

– Privat tur betalt med egne penger kan vanskelig kritiseres. Det er godt hun ikke drar sammen med resten av det norske laget. Det ville ha provosert andre nasjoner, vi skal huske på hvor provosert norske ledere var over at dopingdømte russiske løpere reiste rundt med landslaget. Nå ser det ut til at Johaug-teamet har forstått hvor betent situasjonen er, og løser den klokt, sier Kroksæter.

– Det viser vel også at hun er sterkt motivert på å komme tilbake?

– Bare hun slipper med maksimalt 14 måneder så ...

Therese Johaug er sammen med trener Pål Gunnar Mikkelsplass i Pyeongchang for å se på neste års OL-arena. Hun har bygd opp et team rundt seg som – foruten Mikkelsplass – består av smører Snorre Haugland, lege Ola Sand og psykolog Britt Tajet Foxell, alle kjent som toppfolk innen sine fagområder. Og Johaug har som kjent råd til å betale fra egen lomme.

28-åringen fra Dalsbygda ble VM-dronningen av Falun med tre gullmedaljer, hun må se VM fra Lahti på TV. Men hun håper å være tilbake til OL neste år.