Jelena Välbe i VG-intervju: – Jeg synes inderlig synd på Johaug

VIERUMÄKI (VG) – Vladimir Putin? Nei, han kommer ikke. Heldigvis. For da blir skiløperne så nervøse.

Jelena Välbe (48) smiler bredt. På T-skjorten hennes er det et enormt portrett av president Vladimir Putin og teksten «Putin no. 1 Russia».

Også på mobiltelefonen har hun et Putin-bilde som bakgrunn.

– Har du hørt noe fra Putin?

– Han har gratulert oss ja!

– Vår satsing blir finansiert av sportsministeriet. Det er praktisk talt det gamle sovjetiske systemet. Det er det beste, synes jeg. Da vet du hva du har. Da trenger du ikke lete etter sponsorer hele tiden, sier den russiske skipresidenten – og sjefstreneren. Jelena Välbe har all makt i sine hender. Vi skal komme tilbake til det…

VG treffer Välbe på Scandic-hotellet i Vierumäki, der finsk idrett har et usannsynlig godt tilbud til toppidrettsutøvere. Det kan kanskje minne litt om det som russerne kaller en «base», et treningssenter, men dette er hypermoderne. Jelena Välbe trives. For så langt har langrenns-VM vært en drøm for Russland. Sergej Ustjugov vant tre-mila, han tok gull sammen med Nikita Krjukov på teamsprinten og han ble toer bak Federico Pellegrino på sprinten.

– Har forberedt oss godt



– Hvorfor er dere så gode her i Lahti?

– Vi er sterke nå… Vi har forberedt oss godt.

Jelena Välbe var VM-dronningen i Trondheim for 20 år siden. Etter at lagvenninnen Ljubov ble tatt i doping, tok hun gull i alle de fem langrennsøvelsene som var for kvinner den gang. Nå i Lahti-VM er russerne igjen ille ute. Seks løpere er utestengt som følge av McLaren-rapporten.

– Er medaljefangsten her i Lahti ekstra viktig for russisk idrett i dagens situasjon?

– Suksess er viktig for alle, selv for Norge. Norge har to gull, ikke sant? Nei, tre… Uansett er det bra. Alle vil gjerne oppleve det søte liv. Vi har også unge løpere som har vist seg fram her. Aleksander Bolsjunov var god på tre-mila, og Jula Belorukova viste seg fram på lagsprinten. Disse to ser jeg store perspektiver i.

– Hvordan reagerte du da det ble klart at Aleksander Legkov, Maksim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov og andre fikk nei fra CAS til å være med i VM?

– Først var det en tragedie for oss. På samme måte som Johaug-dommen sikkert var det for Norge. Vi var skuffet. Men sånn er livet. Hva skal vi gjøre? Jeg er glad for at WADA har innsett at det ikke er beviser for doping i McLaren-rapporten. Men vi er selvsagt veldig skuffet. Ustjugov var også med i OL, men heldigvis bare på sprinten. Neste år håper jeg alle disse seks er klare for OL. Det ville glede meg inderlig.

– Kan du garantere at Russland har et «rent» lag her i VM?

– Det kan jeg! Og det hadde vi også i Sotsji-OL. Husk at vi tok bare ett gull – ved Aleksander Legkov.

– Har du hørt om den norske astma-rapporten?

– Nei, jeg leser aldri internett! Jeg leser bare det som er helt nødvendig. Men jeg vet jo at Bjørgen og Sundby og de andre norske trener veldig hardt. Derimot var det synd det som Petter Northug sa om Matvejeva, sier Välbe og kikker oss i øynene.

– Alle kan gjøre feil



Det hun snakker om, er meldingen fra Northug etter kollisjonen mellom Stina Nilsson og tidligere dopingdømte Natalija Matvejeva i semifinalen i sprinten. Northug sa at EPO er «juks på høyt nivå» og at man ikke bør få konkurrere på det nivået Matvejeva gjør når man er tatt for EPO.

– Hun har sonet. Alle kan gjøre feil. Jeg setter stor pris på Northug og har stor sans for ham. Men jeg liker ikke krig. Ting kan avgjøres rolig. Jeg liker ikke når sport blir krig. Vi har alle problemer, som Norge med sakene til Johaug og Sundby.

– Hva synes du om at nordmennene bruker astma-medisin?

– Det er ikke bare nordmennene som gjør det.

– Gjør dere også det?

– Ja, vi har en-to som gjør det. Det har også andre land, som Sveits og Frankrike.

Jelena Välbe blir ivrig. Hun sier:

– Jeg synes det hadde vært bedre hvis det ikke var unntak for forbudte stoffer. Da hadde det vært ren sport. Unntak er å legalisere doping. Jeg ser at folk som Michael Phelps og Serena Williams har unntak…. det er ikke bra.

– Kan du forklare nærmere hva du mener?

– Friske mennesker bør være med i idrett. Syke bør bli friske først.

– Så du mener som Vladimir Putin som en gang sa at «hvis du ikke er frisk, bør du delta i Paralympics»?

– Ja, jeg er helt enig! Når våre løpere blir syke, så sier jeg at vi er ikke noe sykehus, her skal bare friske delta.

Synes synd på Johaug



Välbe smiler:

– Heldigvis har jeg ingen astma selv. Og jeg synes Justyna Kowalczyk har et poeng når hun snakker om Norge som et land av veldig friske mennesker – hvorfor er det da så mange skiløpere som har astma? Jeg vet ikke. Jeg er ingen spesialist på dette. Og det er ingen beviser for at de går fortere på ski.

– Hva synes du om Johaug-saken?

– Jeg synes synd på henne. Det er forferdelig. Jeg synes inderlig synd på henne. Jeg trodde at det var bare oss russere som kunne gjøre noe sånt… Dessverre er det ikke bare oss.

– Vi begynner å snakke om den tyske treneren Markus Cramer, som overtok ansvaret for Ustjugov utpå høstparten etter at han brøt med sine tidligere trenere, duoen Reto Burgermeister og Isabel Knauthe.

– Ustjugov sier at Cramer har betydd mye…

– En sesong er ikke nok for å bygge opp en langrennsløper på dette nivået, så de tidligere trenerne skal ha en stor del av æren, men Cramer har gjort en veldig god jobb før VM.

– Men Ustjugov sier at Cramer forstår ham bedre?

– Hvis treneren forstår løperen, så blir det gode resultater. Idrettsutøvere er også mennesker, ikke roboter eller soldater. Jeg er helt enig med Sergej.

– Hvordan vil du beskrive Sergej Ustjugov?

– Han har alt. Han har karakter, han er sterk, han har motivasjon, og han har hodet med seg. Det siste er viktig. Jeg ser forresten at Norge også er i ferd med å få en ny toppløper?

– Johannes Høsflot Klæbo?

– Ja, han kommer til å bli veldig god.

– Du er sjefstrener…

– Du sier det så forferdelig…

– Forferdelig?

– Ja, og jeg vet at alle er redde for meg.

– Redde?

– Ja, hele laget er redde for meg.

– Hvorfor?

– Trolig fordi jeg er ond.

Vi blir lettere satt ut og sier takk for intervjuet. Med et glimt i øyet sier Välbe idet vi forlater henne:

– Håper du fremstiller meg på en bra måte nå!