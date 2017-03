Jacobsen i tårer etter «umulig» bronse

LAHTI/OSLO (VG) Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble avskrevet etter et tidlig fall på tremila. Så avanserte 30-åringen fra sisteplass til bronsemedalje – med to skader.

– Det var ikke noe godt å gå tremil i dag. Jeg har vondt i setet og oppover ryggen. Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det. Adrenalinet og viljen slår inn. Jeg er i en helt absurd form, tror jeg, forteller Uhrenholdt Jacobsen til VG.

Med en av karrierens største prestasjoner, skøytet hun inn til bronsemedalje på tremila hvor det ble firedobbelt norsk. Hadde det ikke vært for skadene hun pådro seg i fallet etter bare noen minutter av løpet, tror 30-åringen at hun kanskje kunne avansert ytterligere et steg eller to på pallen.

Ble avskrevet

Comebacket til Uhrenholdt Jacobsen blir ikke mindre tatt i betraktning at hun ble levnet få, om noen, sjanser til medalje etter fallet.

– Det er helt krise for Astrid, kommenterte NRKs Jann Post.

– Det er den verst tenkelige starten. Hun får en bortimot umulig oppgave, stadfestet ekspertkollega Torgeir Bjørn.

Med et helt felt mellom seg og en temposettende Marit Bjørgen i front, var vurderingen at det ville koste for mye tid og krefter for Uhrenholdt Jacobsen til å kunne kjempe om en topp-plassering.

– Sterkeste jeg har gjort



Løpet var kjørt, mente ekspertene, men Oslo-jenta nektet å gi opp. Til det var formen for god. Noe hun allerede hadde vist med bronsen på 15-kilometeren tidligere i VM.

Uhrenholdt Jacobsen gikk i stedet hurtig i det lette terrenget og brukte utforbakkene til å hente inn de tapte meterne på konkurrentene i front.

Parallelt pågikk det en mental kamp i hodet hennes. Bronseløpet kostet ikke bare krefter fysisk, men også psykisk. Derfor kom også tårene i intervju med VG etter målgang.

– Det er en lettelse over å komme til mål. Jeg ville føle at jeg ga alt i dag, og det gjorde jeg virkelig. Mentalt tror jeg dette er det sterkeste jeg har gjort. Fysisk kunne det kanskje vært enda bedre hvis jeg hadde holdt meg på bena, forteller bronsevinneren.

Resultater:

1. Marit Bjørgen. 2. Heidi Weng. 3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen. 4. Ragnhild Haga. 5. Jessica Diggins (USA).