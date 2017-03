Iversen om den bitre VM–exiten

Emil Iversen (25) synes fortsatt VM-exiten er bitter, men gratulerer lagkameratene med fredagens gull.

– Skulle gjerne vært med selv, men når jeg ikke får det, er det kult å se kompisene sine gjøre en så utrolig bra jobb, skriver Iversen på sin egen hjemmeside.

I tillegg til å gratulere laget med stafettgull etter en «avslutningsetappe det luktet svidd av», skriver skiløperen om en skuffende mesterskapsdebut, som ble avsluttet med det han karakteriserer som karrierens tyngste dag.

– Jeg faller nok meg på hodet og ræva ut av den troppen, og ut av muligheten for å få gå stafetten for Norge, skriver 25-åringen om det skjebnesvangre øyeblikket under lagsprinten i Lahti.

I tetposisjon falt Iversen, og dro med seg hjemmehåpet Iivo Niskanen. Iversens tredje fall på to VM-distanser.

Øyeblikket ødela Norges medaljesjanser på lagsprint, Klæbo svartnet og Iversen fikk ikke gå flere distanser under ski-VM.

– Jeg har nå forlatt VM-byen og dratt hjem til Meråker for å slappe av og tenke på noe annet noen dager. Jeg setter utrolig stor pris på all støtte jeg har fått i etterkant av den tyngste dagen jeg har hatt på en idrettsarena så langt i karrieren, skriver 25-åringen innledningsvis i innlegget.

Se også: Slik forklares Iversen-vrakingen

– Synd på Klæbo

Iversen dro hjem til Trøndelag etter å ha blitt vraket til 15 kilometeren. Allerede i målområdet etter skuffelsen på lagsprinten meldte Iversen at han ville reise fra Lahti.

Da Skiforbundet kontret med en hjemreisenekt, svarte Iversen med at det «driter jeg i».

Vel hjemme kommer Iversen med en melding til en annen mesterskapsdebutant, Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg synes utrolig synd på Johannes Høsflot Klæbo som leverte et fantastisk skirenn og gjorde jobben han skulle og mer til.

Klæbo fikk med seg en bronsemedalje fra sprinten i sin mesterskapsdebut.

Fikk du med deg? VM-sølv etter dramatisk oppløp: - En skandale

Tilbake til der gjennombruddet kom

Iversen avslutter innlegget med å vise til at jobben med å komme seg videre begynner nå, hjemme i Meråker.

Han opplyser også om at han ser frem til mini-touren som venter i Canada om to uker.

Det var der han plutselig ble et brennhett navn i skiverden i 2016, etter sensasjonsseieren på 15 kilometer fellesstart. Han banket Petter Northug og Sergej Ustjugov i duellen i Montral, og sa:

– Jeg skjønner ingen ting. Det har gått så «gæli bra».

I Lahti gikk det «gæli», men Iversen er offensiv før sesongavslutningen.

– En mini-tour i Canada skal passe meg bra, avslutter Iversen.

Se også: Mener Krogh tok opp arven etter Northug