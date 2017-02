Iversen forstår ikke trenerens argumentasjon for vrakingen

LAHTI (VG) Han er en av de best kvalifiserte norske herreløperne til morgendagens 15 kilometer. Likevel er han vraket. Det skjønner ikke Emil Iversen (25) argumentasjonen for.

På VGs spørsmål om hvordan han tar ledelsens vraking, svarer nordtrønderen følgende:

– Nei, det er kjedelig. Jeg har drømt å om gå den distansen lenge.

– Men du sa du ikke ville gå flere skirenn? ville en journalist ha svar på.

– Jeg var litt skuffet da jeg kom i mål på teamsprinten. Om jeg hadde kommet til å gå 15 kilometeren det vet jeg ikke, men jeg hadde ikke fått gått om jeg ville heller, så det er kjipt, sier Iversen.

– Vil ikke si jeg underpresterer



Han fikk beskjeden om at han ikke skulle gå morgendagens distanse på søndag, kort tid etter at han falt under lagsprint-konkurransen og bare fikk en fjerdeplass.

Selv om landslagstrener Tor Arne Hetland mener han har valgt de fire rette løperne (Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo) til 15 kilometeren, er Iversen er en av få norske utøvere som kan skilte med pallplassering på samme distanse i verdenscupen denne sesongen.

I finske Ruka før jul ble 25-åringen toer bak Iivo Niskanen, i et løp Martin Johnsrud Sundby kom på tredjeplass. Til sammenligning har Niklas Dyrhaug ingen pallplasseringer i årets verdenscupsesong.

Beskjeden om å bli vraket var tung å få. Han var «utenfor» fra før etter det han hadde opplevd på langrennsstadion tidligere på dagen søndag.

– Men når jeg får tenkt meg om så er det jo kjedelig. Jeg hører Tor Arne sier at jeg underpresterer på teamsprint, men hvis man ser på løpet så er jeg et fall unna å kjempe om VM-gull. Jeg vil ikke si at jeg underpresterer så mye, sier Iversen.

Saken fortsetter under videovinduet.

–Blytungt



Han mener han er mer enn nok kvalifisert med tanke på det han presterte i konkurransene før VM, og tror at om han hadde vært i form – noe han er usikkert på om han er nå – kunne kjempet om medalje.

– En av de få norske som kunne vunnet rennet, slår han fast.

Sammen med Finn-Hågen Krogh gjorde han unna noen treningsrunder på ski i løypene like utenfor utøverhotellet på den lille plassen Vierumäki 25 minutters kjøring ut av VM-byen Lahti tirsdag formiddag.

Iversen stilte deretter opp og svarte på alle spørsmål, slik han har gjort hele veien siden lagsprintfadesen søndag.

– Det er blytungt å gå (i løypene) her nå. Jeg blir nok å dra hjem fort nå, sier 25-åringen.

Han mener bestemt at det ikke blir stafett på ham selv fredag om tre dager.

– Jeg drar så fort det lar seg gjøre.

– Hva synes du om at du må bli her?

– Jeg må ikke bli her. Det er ingen som stopper meg fysisk. Jeg forstår at han vil ha løpere klar til stafetten. Sykdom kan skje, sier han, og får deretter spørsmål om hvordan han egentlig har det.

– Jeg har det etter forholdene greit, men jeg har mislyktes totalt i mesterskapet. Det er dritkjedelig. Det er tross alt livet mitt og det jeg legger ned all min tid i. Jeg har gjort alt jeg kunne føler jeg. Jeg har gjort jobben som skal til. Jeg lover dere alle at jeg ikke kommer til å gi meg, sier Emil Iversen.