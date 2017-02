Iversen falt og tapte medaljen: – Elendig av meg

LAHTI/OSLO (VG) I en høydramatisk lagsprint falt Emil Iversen (25) og mistet det som så ut til å være en sikker norsk VM-medalje. Kanskje var det gullet som gikk tapt.

Trønderen brakk også staven og Norge gikk i mål som nummer fire, etter at Johannes Høsflot Klæbo hadde lagt et imponerende grunnlag.

En knust Emil Iversen var naturlig nok langt nede etter at han mistet muligheten til å ta sin første internasjonale medalje–

Kan du prøve å sette ord på det, spurte NRKs Carina Olset.

– Nei, svarte Iversen.

Iversen: – Elendig av meg



Han forklarte situasjonen slik:

– Vi ville ikke ha noen på innsiden (på vei inn på oppløpet). Da jeg byttet spor har han mye større fart enn meg, sier Emil Iversen.

Etterpå måtte han forklare seg for juryen.

– Det var i hvert fall ikke med vilje. Elendig av meg, sier Iversen.

– Det er maks utur. Men sånn er toppidretten, og det er brutalt, sier Johannes Høsflot Klæbo om fallet som førte til at det ble norsk fiasko på lagsprinten.

– Forhåpentligvis klarer jeg å glemme det før neste sesong, sier Iversen, og la til at han ikke skal gå mer i VM.

– Dette var min store sjanse. Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg ville ikke gjort noe annerledes, bortsett fra det siste sporskiftet, tillegger den uheldige nordmannen.

– Det er bare en ting å si, og det er «unnskyld, Finland». Det var en Emil Iversen som sovnet, sier landslagssjef Vidar Løfshus om det uheldige sporskiftet til Iversen.

– Det er veldig trist



Men da det gjaldt som mest på siste etappe gikk det galt. Iversen byttet spor i seneste laget og fikk Finland og Iivo Niskanen inn i seg - noe som endte med at begge falt.

På det tidspunktet hadde hjemmenasjonen tatt inn forspranget som Iversen gikk ut med. 25-åringen så tydelig preget ut, og på det tidspunktet han falt var han klart på defensiven i forhold til Niskanen.

Men da begge gikk i bakken, benyttet Sergej Ustjugov og Russland seg av sjansen - og tok gullet.

– Jeg synes synd på Emil. Han hadde tatt dette hvis han ikke hadde falt, sier Canadas Alex Harvey til VG.

– Det er veldig trist. De så sterke ut. Jeg får skikkelig vondt av dem begge. Det er marerittet. Det kommer til å gå lang tid før de kommer seg over det, sier Maiken Caspersen Falla til NRK.

Franske Maurice Manificat var ikke imponert over Iversens opptreden før fallet.

– Norge må bli diskvalifisert. Det er ikke bra av Iversen, skriver Magnificat på Twitter.

KNUST: En skuffet Emil Iversen må erkjenne at medaljen glapp på slutten av den dramatiske lagsprinten. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Pappa Iversen: - Emil er knust



– Emil kikket seg bak i det sporet som han vil ta og så skifter de spor akkurat samtidig, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til VG.

– Hvem er det sin skyld?

– Det spørs hvilket flagg du ser i pannen. Det er kjempeleit for begge nasjoner at vi mister gull og sølv på dette. Jeg regner med at juryen skal ta en prat om dette.

– Kan det bli en disk?

– Ja, trolig så blir det det.

– Frykter du at det blir Norge?

– Ja, men det spiller ikke så stor rolle når en først er på 4. plass. Det er kjedelig at de ikke tar hvert sitt spor.

– Var det riktig å ha Klæbo på 1. etappe?

– Ja, det var for å mørne feltet og gjøre den jobben. Emil på dette oppløpet her er tilnærmet uslåelig.

– Men det virket som Klæbo hadde noe ekstra i bakken?

– Ja, han han kvikk i beina. Han var sterk.

– Var det noe med gliden på skiene til Iversen?

– Nei. Når vi testet skiene på foran så var de helt like for begge.

– Er det tilfeldig at Emil Iversen har uflaks først på sprinten og så to ganger på lagsprinten?

– Ja, definitivt. Sånn er moderne langrenn med tette dueller. Jeg håper snart det blir stang inn på oss, svarer Hetland.

– Emil er knust. Han ødela for Norge. Klart han tar det tungt. Han er helt knekt. Trøsten er at det bare er et skirenn, sier pappa Ole Morten Iversen til VG.

En av Finlands mest anerkjente langrennsreportere, Pekka Holopainen, melder om lett tungsinn etter dramaet.

– Finland er fryktelig skuffet og nede etter dette. Det er ikke ofte man får sjansen til å ta gull. Iversen må diskes etter dette. Han sjenerte jo finnen, sier Holopainen til NTB.

– Blir Iversen en "persona non grata" i Finland etter dette?

– Nei, dette er sprint og slikt skjer og må skje for å skape interesse for langrenn, sier Holopainen.

Klæbo imponerte

Det så lenge lovende ut: Johannes Høsflot Klæbo tok umiddelbart initiativet i finalen og tok teten, med Sverige på bakskiene. Inn til første veksling var avstanden ned til Emil Jönsson på 1,59 sekunder.

Sergej Ustjugov brukte kjempekreftene sine til å jobbe seg opp i ryggen på Emil Iversen. Verdensmesteren passerte Iversen på de siste meterne før veksling.

Men det nye skifantomet, Johannes Høsflot Klæbo, stakk raskt unna igjen på sin andre etappe og fikk en luke på 4,9 sekunder til Alex Harvey og Canada på tredje veksling. Emil Iversen tapte litt på slutten, men kunne likevel sende Klæbo ut 1,74 sekunder foran Russland.

Nikita Kriukov klarte ikke å holde Russland inne i kampen før Emil Iversens siste etappe. 25-åringen gikk ut på ankeretappen 5,38 før Finland, med Italia og Russland hakk i hæl.

Det luktet gull da Iversen gikk ut på sin siste etappe. Men Finland nærmet seg mer og mer, og var helt oppe i ryggen på Norge like før oppløpet.

Iversen virket sliten, og det er usikkert om han hadde klart å holde unna uten fallet, men da også staven brakk var han sjanseløs på å klare det som så ut som en sikker norske medalje.

Dermed tok Russland gull. Italia tok sølvet, mens Finland måtte ta til takke med bronsemedaljen etter at Niskanen ble offer for Iversens fall.

