Iversen «driter i» ledelsens hjemreise-nekt

LAHTI (VG) Emil Iversen (25) var så langt nede etter lagsprint-tabben sin at han ville reise hjem til Trøndelag. Det får han egentlig ikke lov til, men det virker han ikke å bry seg om.

– Det driter jeg i, svarer Iversen på Dagbladets spørsmål om hva han tenker rundt landslagstrener Tor-Arne Hetland beskjed om at han er pent nødt til å bli i VM-byen til tross for at han ikke ønsker selv.

Iversen mente bestemt at han skulle reise hjem etter den enorme skuffelsen på lagsprinten søndag. Hetland sendte deretter ut en pressemelding med kontrabeskjed: Det skjer ikke. Iversen er nemlig aktuell for flere distanser. Med Iversens siste uttalelse er åpenbart ikke siste ord i saken sagt.

– Presterer ikke når det gjelder



Det var etter dagens tunge hendelse, hvor Iversen falt før han skulle kjempe om lagsprint-gullet, at beskjeden om snar hjemreise dukket opp.

– Hvorfor?

– Fordi jeg ikke presterer når det gjelder som mest. Da må man ikke gå VM! sa Iversen.

– Er det sånn du føler det nå?

– Ja, det er det. Jeg er selvfølgelig en av de beste i dag, men når det gjelder som mest, skjer det et uhell. Det hadde ikke skjedd med Petter Northug, uttalte 25-åringen.

Landslagssjefen uenig



25-åringen har tidligere uttrykt ønske om å gå de to distansene han allerede har deltatt på, nemlig sprint og lagsprint. I tillegg var 15 kilometeren individuell start onsdag en del av distansene han ville gå. Og naturligvis stafetten.

Det er ikke første gangen Iversen kommer med spontane utspill etter en svak prestasjon. I Kuusamo i desember 2016 gjorde han en dårlig sprint. Han varslet at like gjerne kunne dra hjem. Flere omstendigheter gjorde at han likevel ble værende i Finland til andre konkurranse dag. Da slo han knallhardt tilbake og ble nummer to på 15 kilometeren.



Denne gangen virker han å gjøre alvor av uttalelsene. Iversen gjentok ønsket om å resie hjem flere ganger før han sammen med resten av støtteapparatet tok veien tilbake til utøverhotellet søndag.

Det var da Tor-Arne Hetland satte ned foten. I en pressemelding skrev landslagstreneren følgende:

«Vi leser i flere medier at Emil Iversen skal reise hjem. Dette medfører ikke riktighet. Til orientering så reiser Emil Iversen tidligst hjem fredag 3. mars. Vi trenger alle våre løpere tilgjengelig i Lahti med tanke på herrestafetten torsdag 1. mars».

Dermed er det full forvirring rundt hva som skjer .

Enormt skuffet



Skuffelsen etter å ha tapt edelt metall var tung å svelge for Iversen. Han hadde bare finske Iivo Niskanen hakk i hæl inn mot oppløpet etter den siste utforkjøringen mot stadion i lagsprintfinalen.

Iversen byttet imidlertid spor i seneste laget og fikk Niskanen inn i seg – noe som endte med at begge falt. Russiske Sergej Ustjugov og Russland benyttet seg av sjansen - og tok gullet. Italia ble sølvvinner, Finland tok bronsen, mens Norge måtte nøye seg med den sure fjerdeplassen.

– Det var kjedelig. Jeg kan legge på flere ord so mbeskriver at det er de tverste som kunne skjedd, tungt, frusterende, trist og leit. Kjedelig dekker det meste, sier Iversen til VG.

– Hva går gjennom hodet ditt der (når fallet skjer)?

– Det er helt tomt. Jeg skjønner at dagen går rett i dass og en stor drøm rett i dass. Man får ikke ofte sånne muligheter som skiløper. Det er kjipt å ikke ta vare på den. Det går en stund før jeg glemmer dette, sier 25-åringen.