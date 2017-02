Huitfeldt får massiv kritikk etter Twitter-utspill om skiforbundet

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (47) i Arbeiderpartiet ber Skiforbundets kritikere om å «ta av seg hatten og si takk».

«Lahti 2017 er en seier for norsk skisport. Vil de som slakta Skiforbundet og mente Erik Røste burde gå, ta av seg hatten og si takk?», skrev den tidligere kulturministeren (2009–2012) på Twitter etter at Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla tok VM-gull på lagsprinten søndag.

Skiforbundet og president Erik Røste har det siste året vært i hardt vær som følge av dopingsakene mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. VGs kommentator Leif Welhaven har blant annet stilt følgende spørsmål: «Kan vi leve med denne skiledelsen?»

Det tok ikke lang tid før det strømmet inn sterke reaksjoner på Huitfeldt-utspillet, deriblant fra tidligere justisminister og Arbeiderparti-politiker Anne Holt.

«Ærlig talt, Anniken Huitfeldt, kritikken har da ALDRI gått på resultater! Det der var en pinlig tweet», skrev Holt.

REAGERER: Forfatter og tidligere justisminister og Arbeiderparti-politiker Anne Holt er sterkt kritisk til Anniken Huitfeldts Twitter-utspill om Skiforbundet. Foto: , Jo Michael

«Faktisk litt sjokkert»



«Resultatene er også en del av kulturen i Skiforbundet som mange har gått til generelt angrep på den siste tiden», svarte Huitfeldt, før Holt kommenterte igjen:

«Jeg har ikke sett «generelle» angrep. Kritikken gjelder mangel på åpenhet og systemfeil. Det kan ikke gjemmes bak resultater.»

Etter videre diskusjon avsluttet Holt på denne måten: «Er faktisk litt sjokkert nå, og sier god kveld.»

En bruker på det sosiale mediet beskylder Huitfeldt for «håpløs kunnskapsmangel», mens en annen stempler meldingen som «årets dummeste tweet». TV 2s Davy Wathne var blant dem som reagerte på tweeten:

– Jeg er ikke imot kritikk

Huitfeldt sier til VG at hun ikke angrer på Twitter-meldingen, og at hun ikke ville omformulert den hvis hun fikk muligheten. Hun tror imidlertid at mange feiltolker budskapet hennes.

– Jeg mener at skiforbundet har fått mye kritikk. Mye av det har vært berettiget. Men på en dag som i går, så var det grunn til å rose den kulturen de har skapt. De har brakt fram mange talenter, sier Huitfeldt.

– Jeg er ikke imot kritikk. Det er behov for kritikk når det trengs. Men i går var det behov for å rose. Det er all grunn til å kritisere skiforbundet for ting, men i går var det riktig å gi dem ros, sier hun.

– Jeg er uenig med Anne Holt hvis hun mener at man ikke kan koble resultater med kultur. Det er klart at de resultatene de skaper i vår nasjonalidrett, har med en kultur i skiforbundet å gjøre. Kultur er med på å skape gode resultater.

– En god diskusjon

– Hva synes du om at Anne Holt, en tidligere Arbeiderparti-politiker, går såpass offensivt ut og kritiserer deg offentlig?

– Det var en god diskusjon. Jeg synes det er helt greit. Spesielt i en idrett der det er mye følelser. Det er jo vår nasjonalidrett.

– Mener du at de som har kritisert skiforbundet for manglende åpenhet og systemsvikt, burde snu i sin kritikk på grunn av de gode sportslige resultatene?

– Nei. Men dagen i går viser at de fortjener en takk og en klapp på skulderen. Jeg vil ikke at kritikerne skal snu. Norsk idrett trenger kritikk, diskusjon og åpenhet. Hvis man er glad i norsk idrett, så har man ingen interesse av å stryke dem med hårene når de gjør feil. Det må gis kritikk når det er rettferdig, og ros når det er rettferdig, sier Huitfeldt.

Anne Holt har ikke besvart VGs henvendelse mandag.