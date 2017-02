Hjelmeset til VG: – Det blir lite familietid i VM, så Marit får bruke tiden nå

SE, JEG KAN GÅ: Marit Bjørgen nyter tid med familien i Davos før «alvoret» starter under VM i Lahti 24. februar. Her med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius som ble ett år i romjula - og med de idrettsgenene er det kanskje ingen stor overraskelse at han har lært seg å gå.

Foto: Cornelius Poppe

NTB scanpix