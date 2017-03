LAHTI (VG) Odd-Bjørn Hjelmeset (45) måtte vente lenge på sitt første VM-gull. Han er overbevist om at Martin Johnsrud Sundby (32) kommer til å vinne et selv.

Johnsrud Sundby mottok VM-sølv foran et stappfullt torg i Lahti, etter at hjemmehåpet Iivo Niskanen klinket til og utklasset konkurrentene. 32-åringen fra Røa har misset på to gullsjanser i VM i Lahti.

Odd-Bjørn Hjelmeset måtte selv vente helt til han ble 36 år før VM-gullet kom.

Om Sundbys første internasjonale mesterskapsgull ikke kommer på femmila søndag, så skjer det i OL neste år, eller VM om to år - eller etter det, tror Hjelmeset.

– Jeg hadde et par medaljer jeg og. Men Martin har så sinnssykt mange seirer i verdenscup og NM og overalt. Han vinner mye mer enn folk flest, så mangler han gullet, sier Hjelmeset og legger til:

– Men han kommer til å få gull. Det er jeg ikke i tvil om.



Gullet blir viktig etter karrieren

SØLVGUTTER: Odd-Bjørn Hjelmeset (t.v.) og Martin Johnsrud Sundby med OL-sølv på stafetten i 2010. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Han følger Sundbys gulljakt hjemme i Norge.

– Hva holdt liv i gulldrømmen din?

– Jeg hadde alltid tro på at dette skulle gå. Det er ikke så vanskelig å vente på gullet mens man er aktiv. Men den dagen jeg vant det gullet, da forsto jeg hvor mye mer digg det er å vinne, enn å bli nummer to eller tre. Den følelsen vil jeg at Martin skal få prøve, svarer Hjelmeset.

Han er nå 45 år, og når han ser tilbake på karrieren, så er det stor forskjell på gull og sølv på cven.

– Etter at man har lagt opp, så er det mange som bærer på sølv og bronse, eller 4. plasser. Underveis tenker man ikke på det. Men etterpå når man ser på resultatlistene og ser at man er fem sekunder bak fem VM-gull, da kan man tenke litt på det, sier Hjelmeset.

Viktigst for familien



Han ønsker av hele sitt hjerte at Sundby skal få oppleve et VM-gull. Men hans erfaring er at VM-gullet på femmila i Sapporo i 2007 var enda viktigere for familien enn ham.

– Jeg hadde tre unger som satt hjemme og så på. Mor og far så på. Alle var så fantastisk glade. De ringte i hytt og pine. Og Elisabeth (kona), jeg tror det var en større seier for Elisabeth enn for meg, sier Hjelmeset til VG og fortsetter:

– Det blir som kona til Martin, de har to unger, han har 200 reisedøgn hvor hun er mest alene med ansvaret, barna ser faren mest på tv. Så endelig lykkes du. Den følelsen og gleden til de nærmeste og trenere og støtteapparat, jeg var mer rørt av det enn av egen prestasjon.

Hjelmeset tror det ikke er noen i verden som har vunnet så mye som Sundby uten å vinne gull i mesterskap. Og han mener noe av problemet ligger akkurat der.

– Martin har en filosofi om at han skal være god hele tiden. Det har ikke Iivo Niskanen. Han hadde pekt seg ut: Dette løpet skal jeg vinne. Det er problemet til Martin, det er så mange som topper formen, sier Hjelmeset og fortsetter:

– Martin topper formen han og, men han skulle kanskje stått over tremila, for å gå fort i dag. Det hadde vært en mulighet.

TRE GULL: Martin Johnsrud Sundby jakter fortsatt sitt første mesterskapsgull. Her er han sammen med kona Marieke og sønnene Markus og Max på hytta på Sjusjøen før VM. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Stemplet som «sølv-Martin»



Han mener det i Norge er en tradisjon at om man er god, så skal man være god hele året. Så oppsummerer han sesongopplegget til Niskanen, som er helt annerledes, men som ga VM-gull.

– Niskanen vant sesongåpningen i Kuusamo, etterpå surret han rundt. Han valgte for eksempel å gå skandinavisk cup i Lillehammer i steden for verdenscup, for det var en ting som betød noe. Han presset formtoppen til dette ene rennet i VM, sier Hjelmeset.

– Tror du Sundy er ukomfortabel med å bli stemplet som «sølv-Martin»?

– Ja, kanskje. Men jeg tror ikke tenker på det nå. Men journalistene elsker å stille det spørsmålet. Han er irritert på at han ikke slo Niskanen, svarer Hjelmeset.

Han gjentar at han tror gullet kommer.

– Martin er en mann jeg har respekt for, med all den treningen, seriøsiteten og seirene, jeg håper så inderlig han tar gull, sier Hjelmeset.