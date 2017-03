Her rapper Hjelmeset til svensken med staven

LAHTI/OSLO (VG) Norges landslagssjef Roar Hjelmeset havnet i begivenhetenes sentrum med en het svenskekrangel under tremilen.

Hjelmeset så seg nødt til å stoppe den svenske smøresjefen Urban Nilsson fordi han mente han løp i veien for Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Gull, sølv og bronse: Firedobbelt norsk på tremila – Bjørgen skrev VM-historie

– Astrid går og roper på at han må flytte seg. Jeg skjønner ham jo, for han må konsentrere seg om sine løpere, men han hadde kommet litt langt inn i feltet og heiet på de svenske løperne. Astrid roper at han skal flytte seg, men det skjer ingenting. Jeg roper også at «du må flytte deg!», men som den gode sekundanten han er, konsentrerer han seg om sine løpere, og han får ikke helt med seg at Astrid går og roper, sier Hjelmeset til VG og legger til:

– Til slutt bruker jeg skistaven litt for å få oppmerksomheten hans. Da skjønner han at han har løpt litt i veien for Astrid.

Les mer: Svenskene refser Weng etter Kallas stavbrudd

Den norske sjefen forsikrer om at det ikke er noe ondt blod mellom ham og Nilsson.

– Det gikk veldig, veldig bra, og vi «shaket hands» etterpå der. Det gikk også bra for Astrid, som slapp å komme i klammeri med ham da han var så langt inne i feltet der, sier Hjelmeset.

– Var det riktig måte å reagere på?

– Det kan man sikkert stille spørsmål om, men jeg synes det blir veldig feil at ledere skal drive og løpe i veien for løpere. Jeg tror det var greit at han ble oppmerksom på det så han kunne flytte seg litt.

Urban Nilsson forteller til Aftonbladet at han ble irritert da Hjelmeset slo ham med staven.

– Det er klart man blir sint da. Men det er i kampens hete, sier Nilsson.

Han sier at han ikke forstod hvorfor Hjelmeset var så sint.

– Han mente vel at jeg var i veien. Det pleier å bli hett noen ganger. Vi heiet bare på våre løpere. Det var ikke mer enn det. Vi har tatt hverandre i hånden og er venner nå, sier Nilsson.

Svenskenes landslagssjef Rikard Grip hadde en lang og opphetet diskusjon med Hjelmeset etter rennet. Han forteller at den handlet om krangelen som endte med nordmannens stavslag.

– Jeg vet ikke engang hva som skjedde, men håper virkelig det skal mye til før man begynner å slåss der ute, sier Grip til VG.

Saken oppdateres!